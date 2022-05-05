Артилерійський обстріл на Донбасі. Поранений один боєць

08:41 05 грудня Київ, Україна

Режим перемир'я на Донбасі продовжує зберігатися умовно в односторонньому порядку. Проросійські військові формування продовжують локальні обстріли позицій українських військових. За даними ранкового зведення пресцентру штабу ООС, за суботу, 5 грудня, за минулу добу підрозділи сепаратистів на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український боєць.

Зазначено, що біля Луганського внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Бійцеві надали першу медичну допомогу і госпіталізували.

У штабі також відзначили, що поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з артилерійських систем 122-го калібру і мінометів 120-го калібру.

З початку поточної доби противник один раз порушив режим припинення вогню. Так, недалеко від населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У штабі запевнили, що всі обстріли не загрожували життю і здоров'ю українських захисників, тому у відповідь вогонь вони не відкривали.

Нагадаємо, за добу 3 грудня на Донбасі зафіксували дев'ять обстрілів з боку сепаратистів. Тоді бійці ЗСУ не постраждали.