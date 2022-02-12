Вірменія погрожує застосувати «зброю широкого радіуса ураження»

На тлі того, що азербайджанська сторона здійснює масштабну наступальну операцію майже по всій лінії оборони Вірменії, Збройні сили Вірменії пригрозили застосувати проти азербайджанських військових «зброю широкого радіуса ураження».
Про це на своїй сторінці в Facebook заявила спікер вірменського Міністерства оборони Шушан Степанян.
«На деяких напрямках застосовуються важкі вогнеметні системи. Використання РСЗВ Смерч та інших систем змінює масштаби операції та виводить її на новий рівень. У зв'язку з цим Міноборони попереджає, що ЗС Вірменії змушені застосувати техніку та боєприпаси широкого радіуса ураження», - написала Шушан.
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан повідомив про початок військової операції проти Збройних сил Вірменії в Нагірному Карабаху та завдав ударів по їхній ППО.
Після цього вірменська сторона заявила про знищення кількох азербайджанських танків та іншої техніки.
За даними Єревану, ЗС Азербайджану втратили близько 200 осіб.
Своєю чергою в Баку заявили, що в результаті боїв було вбито понад 500 вірменських військовослужбовців.
Про це на своїй сторінці в Facebook заявила спікер вірменського Міністерства оборони Шушан Степанян.
«На деяких напрямках застосовуються важкі вогнеметні системи. Використання РСЗВ Смерч та інших систем змінює масштаби операції та виводить її на новий рівень. У зв'язку з цим Міноборони попереджає, що ЗС Вірменії змушені застосувати техніку та боєприпаси широкого радіуса ураження», - написала Шушан.
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан повідомив про початок військової операції проти Збройних сил Вірменії в Нагірному Карабаху та завдав ударів по їхній ППО.
Після цього вірменська сторона заявила про знищення кількох азербайджанських танків та іншої техніки.
За даними Єревану, ЗС Азербайджану втратили близько 200 осіб.
Своєю чергою в Баку заявили, що в результаті боїв було вбито понад 500 вірменських військовослужбовців.
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