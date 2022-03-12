Арахамія: українська армія повинна бути контрактною

13:11 17 жовтня Київ, Україна

В умовах безперервної агресії з боку сусідньої держави знову питання армії стає як ніколи актуальним. Виступаючи на ток-шоу Савіка Шустера в п'ятницю, 16 жовтня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив свою думку з цього питання. Він зазначив, що українська армія повинна бути повністю контрактною, а в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано.

"Для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна. У нас зараз є і призов, ви розумієте. Тому що держава дуже багато грошей витрачає на підготовку цього контрактника. Коли він звільняється, ми практично не оптимально використовуємо гроші", - сказав Арахамія.

Він додав, що контрактна армія повинна бути добре оснащена, "мати ракетну програму, мати флот".

"А в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано", - зазначив він.

Раніше глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії.