Арахамія: українська армія повинна бути контрактною

В умовах безперервної агресії з боку сусідньої держави знову питання армії стає як ніколи актуальним. Виступаючи на ток-шоу Савіка Шустера в п'ятницю, 16 жовтня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив свою думку з цього питання. Він зазначив, що українська армія повинна бути повністю контрактною, а в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано.
Він додав, що контрактна армія повинна бути добре оснащена, "мати ракетну програму, мати флот".
Раніше глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі