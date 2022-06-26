Аппараты ИВЛ с Хмельницкого завода закупать не будут

МОЗ заявив, що українські апарати ШВЛ не є повноцінними і закуповувати не будуть
Як заявив Степанов сьогодні 16 травня, Міністерство охорони здоров'я не буде пріобратеть апарати ШВЛ Хмельницького заводу «Новатор», тому що Асоціація анестезіологів їх розкритикувала. Лікарі заявили, що дані «винаходу» не є повноцінними апаратами штучної вентиляції легенів і можуть становити небезпеку
"Те, що виробляє компанія Новатор - це модернізований мішок Амбу, зареєстрований як мобільний неінвазивний апарат штучної вентиляції легенів. Він може використовуватися тільки при екстрених станах, наприклад, в екстреної медичної допомоги, щоб довести хворого до лікарні. Де, якщо буде така необхідність, пацієнта підключать до апарату штучної вентиляції легенів ", - сказав Степанов.
За його словами, в Міністерстві охорони здоров'я "навіть думки ніколи такої не було, щоб закуповувати ці апарати саме для лікарень".
"Якщо говорити саме про апарати штучної вентиляції легенів, які ми збираємося закуповувати, звичайно, ми провели консультації і отримали висновок від наших анестезіологів і ведучого анестезіолога країни Сергія Дуброва. Досвід наших лікарів і експертну думку лікарів є найважливішим критерієм для впровадження або придбання продукції", - запевнив Степанов.
Нагадаємо, що Хмельницький завод заявив про випуск дешевих апаратів ШВЛ. Але Асоціація анестезіологів заявила про небезпеку українських апаратів ШВЛ.
Було направлено відкритий лист президенту Володимиру Зеленському, Верховної Ради та Кабінету міністрів, висловивши стурбованість небезпекою українських апаратів ШВЛ. Лист опубліковано на сайті Асоціації в п'ятницю, 15 травня.
"У розпал пандемії коронавируса в Україні виник ажіотаж із закупівлі апаратів ШВЛ. До цього процесу залучено не тільки держава, а й політики, підприємці, благодійники та волонтери. За більш ніж два місяці такої активності, на жаль, спостерігаються дуже небезпечні тенденції, які можуть негативно вплинути на якість надання медичної допомоги хворим і привести до марної трати державних коштів ", - сказано в листі.
В Асоціації підкреслюють небезпеку ситуації, при якій "багато" інженерів "розробляють і закликають до масового виробництва своїх винаходів, які нібито можуть замінити апарати ШВЛ".
"Апофеозом цієї діяльності стало отримання дозволу на виробництво одного з" апаратів ШВЛ "на базі ручного дихального" мішка Амбу ". Однак, будь-який анестезіолог розуміє, що вентиляція" мішком Амбу "можлива лише на короткий час при проведенні заходів реанімації пацієнта з зупинкою дихання. адекватна вентиляція пацієнта неможлива без наявності сучасних режимів з контролем за обсягом або тиском і синхронізації апарату з пацієнтом ", - продовжують анестезіологи.
Деякі з анонсованих апаратів ШВЛ не пристосовані для проведення тривалої штучної вентиляції легень та можуть бути вкрай небезпечними.
Нарешті, анестезіологи просять враховувати їхню думку при ухваленні рішень про закупівлі апаратів ШВЛ, "припинити спекуляції на цій темі і безглузду витрату державних коштів".
Як заявив Степанов сьогодні 16 травня, Міністерство охорони здоров'я не буде пріобратеть апарати ШВЛ Хмельницького заводу «Новатор», тому що Асоціація анестезіологів їх розкритикувала. Лікарі заявили, що дані «винаходу» не є повноцінними апаратами штучної вентиляції легенів і можуть становити небезпеку
"Те, що виробляє компанія Новатор - це модернізований мішок Амбу, зареєстрований як мобільний неінвазивний апарат штучної вентиляції легенів. Він може використовуватися тільки при екстрених станах, наприклад, в екстреної медичної допомоги, щоб довести хворого до лікарні. Де, якщо буде така необхідність, пацієнта підключать до апарату штучної вентиляції легенів ", - сказав Степанов.
За його словами, в Міністерстві охорони здоров'я "навіть думки ніколи такої не було, щоб закуповувати ці апарати саме для лікарень".
"Якщо говорити саме про апарати штучної вентиляції легенів, які ми збираємося закуповувати, звичайно, ми провели консультації і отримали висновок від наших анестезіологів і ведучого анестезіолога країни Сергія Дуброва. Досвід наших лікарів і експертну думку лікарів є найважливішим критерієм для впровадження або придбання продукції", - запевнив Степанов.
Нагадаємо, що Хмельницький завод заявив про випуск дешевих апаратів ШВЛ. Але Асоціація анестезіологів заявила про небезпеку українських апаратів ШВЛ.
Було направлено відкритий лист президенту Володимиру Зеленському, Верховної Ради та Кабінету міністрів, висловивши стурбованість небезпекою українських апаратів ШВЛ. Лист опубліковано на сайті Асоціації в п'ятницю, 15 травня.
"У розпал пандемії коронавируса в Україні виник ажіотаж із закупівлі апаратів ШВЛ. До цього процесу залучено не тільки держава, а й політики, підприємці, благодійники та волонтери. За більш ніж два місяці такої активності, на жаль, спостерігаються дуже небезпечні тенденції, які можуть негативно вплинути на якість надання медичної допомоги хворим і привести до марної трати державних коштів ", - сказано в листі.
В Асоціації підкреслюють небезпеку ситуації, при якій "багато" інженерів "розробляють і закликають до масового виробництва своїх винаходів, які нібито можуть замінити апарати ШВЛ".
"Апофеозом цієї діяльності стало отримання дозволу на виробництво одного з" апаратів ШВЛ "на базі ручного дихального" мішка Амбу ". Однак, будь-який анестезіолог розуміє, що вентиляція" мішком Амбу "можлива лише на короткий час при проведенні заходів реанімації пацієнта з зупинкою дихання. адекватна вентиляція пацієнта неможлива без наявності сучасних режимів з контролем за обсягом або тиском і синхронізації апарату з пацієнтом ", - продовжують анестезіологи.
Деякі з анонсованих апаратів ШВЛ не пристосовані для проведення тривалої штучної вентиляції легень та можуть бути вкрай небезпечними.
Нарешті, анестезіологи просять враховувати їхню думку при ухваленні рішень про закупівлі апаратів ШВЛ, "припинити спекуляції на цій темі і безглузду витрату державних коштів".
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