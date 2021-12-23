Антитерористичні навчання СБУ пройдуть в більшості регіонів України

Служба безпеки України проводить і планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості регіонів країни.
Про це повідомляє пресцентр СБУ в понеділок, 19 квітня.
У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Збройних сил України, ДСНС, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Крім того, СБУ просить громадян інформувати правоохоронців телефоном довіри 0800501482 в разі:
- прибуття або перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури і місць масового перебування людей;
- появи підозрілих транспортних засобів або безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів;
- виявлення підозрілих предметів або засобів ураження;
- отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.
Минулого тижня навчання СБУ почалися в Харківській, Херсонській та Сумській областях.
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