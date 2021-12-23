Антитерористичні навчання СБУ пройдуть в більшості регіонів України

13:38 19 квітень Київ, Україна

Служба безпеки України проводить і планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості регіонів країни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ в понеділок, 19 квітня.

"Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту стратегічно важливих об'єктів і меж держави. Метою проведення заходів є вдосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Збройних сил України, ДСНС, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове введення особливого режиму, обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів і ін. СБУ звертається до громадян України з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - повідомили в СБУ.

Крім того, СБУ просить громадян інформувати правоохоронців телефоном довіри 0800501482 в разі:

прибуття або перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури і місць масового перебування людей;

появи підозрілих транспортних засобів або безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів;

виявлення підозрілих предметів або засобів ураження;

отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

Минулого тижня навчання СБУ почалися в Харківській, Херсонській та Сумській областях.