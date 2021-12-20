Анонім повідомив про замінування Київського метрополітену: закриті 7 станцій

16:18 18 березень Київ, Україна

Співробітники ДСНС отримали анонімний дзвінок про мінування декількох станцій Київського метрополітену. Для перевірки інформації фахівці були змушені закрити сім станцій.



Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.



Підкреслюється, що в цей час закриті на вхід і вихід станції "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота"; "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого"; "Площа Незалежності"; "Хрещатик"; "Академмістечко"; "Червоний хутір"; "Героїв Дніпра".



Фахівці проводять перевірку. Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки, відзначили в пресслужбі.