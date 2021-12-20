Анонім повідомив про замінування Київського метрополітену: закриті 7 станцій

Співробітники ДСНС отримали анонімний дзвінок про мінування декількох станцій Київського метрополітену. Для перевірки інформації фахівці були змушені закрити сім станцій.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
Підкреслюється, що в цей час закриті на вхід і вихід станції "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота"; "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого"; "Площа Незалежності"; "Хрещатик"; "Академмістечко"; "Червоний хутір"; "Героїв Дніпра".
Фахівці проводять перевірку. Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки, відзначили в пресслужбі.
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