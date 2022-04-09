Анексія Криму: ідентифіковані тисячі силовиків, суддів і прокурорів, підозрюваних в державній зраді

17:02 12 липня Київ, Україна

Прокуратура Автономної Республіки Крим провела колосальну роботу для ідентифікації осіб, які залишилися працювати на території анексованого Росією півострова.

Про це заявив прокурор АР Крим і міста Севастополь Ігор Поночовний в понеділок, 12 липня.



За його словами, прокуратура автономії встановила 20 тис. 111 осіб, які після окупації півострова продовжили працювати в незаконно створених правоохоронних органах окупаційної адміністрації, 1 тис. 390 людей, які продовжили працювати в органах прокуратури, 473 - в судах, а також 99 депутатів Верховної Ради АР Крим і 58 депутатів Севастопольської міської ради АР Крим VI скликання.

"Для того, щоб ідентифікувати цих осіб, була проведена колосальна робота, оскільки досліджувався і перевірявся великий масив інформації. До того ж велика частина документів перебувала на окупованій території півострова Крим. І на самому початку у нас навіть не було з чим працювати, вся документація залишилася на окупованій території", - сказав Поночовний.

Він додав, що роботу по виявленню таких людей почали з того, що встановлювали їхні ідентифікаційні податкові номери, за якими нараховувалася зарплата, потім через фіскальні органи ідентифікували таких осіб і з'ясовували, хто перевівся в правоохоронні органи України, а хто залишився працювати в анексованому Криму.

"Однак не кожен, хто залишився працювати в Криму після окупації - це державний зрадник. У кожному конкретному випадку повинна бути дана відповідна правова оцінка досконалим діям особи", - зазначив Поночовний.

Тепер за фактом вчинення державної зради прокуратура автономії повідомила про підозру 691 особі, направила до суду 157 обвинувальних актів, з яких винесені вироки за двома.

"Більшість підозрюваних в скоєнні державної зради ховаються від слідства і суду на непідконтрольних Україні територіях або в Російській Федерації, і саме застосування механізму заочного засудження дозволяє нам притягнути до відповідальності осіб, винних у скоєнні низки злочинів в Криму", - пояснив Поночовний.

У той самий час з початку роботи ДБР в кінці 2018 року процес проведення спеціального досудового та заочного засудження за "кримськими справами" став "на паузу".