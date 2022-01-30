Андрій Єрмак: Повернення полонених - наш пріоритет

05:49 14 вересень Київ, Україна

13 вересня в етері одного з телеканалів України глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в списках для обміну утримуваними особами між бойовиками та українською владою є приблизно по 100 осіб з кожного боку.



"Безумовно, ми постійно працюємо, тому що у нас є чітке завдання від президента, і повернення полонених - наш пріоритет. Ми очікуємо, що вже на найближчих засіданнях (Тристоронньої контактної групи), які пройдуть в найближчий тиждень, буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими. На сьогодні в списках з кожного боку приблизно по 100 осіб", - сказав він.



Нагадаємо, переговори про врегулювання конфлікту ведуться в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську (Україна - ОБСЄ - Росія) і "Нормандської четвірки" (Україна - Німеччина - Франція - Росія).



На новій зустрічі в нормандському форматі, яка планувалася на 28 серпня, повинні були обговорити, зокрема, обмін утримуваними особами, проте 25 серпня стало відомо про скасування зустрічі "через відсутність узгодження проєктів підсумкових документів і розбіжностей по ним з боку Німеччини, Франції та України".



