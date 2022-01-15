Аналізи Навального: Генпрокуратура Росії запросила у Німеччині результати

06:45 02 вересень Київ, Україна

Генеральна прокуратура Росії направила в Міністерство юстиції Німеччини запит, до якого додаються дані дослідчої перевірки причин госпіталізації російського опозиціонера Олексія Навального.



У документі, відправленому від імені виконувача обов'язків начальника Головного управління міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури Росії Петра Литвишка на ім'я начальника управління Федерального відомства юстиції Федеративної Республіки Німеччина Крістіана Йонсона, йдеться, що перевірчі заходи обставин госпіталізації Навального проводилися з 20 серпня.



У ньому також наголошується, що під час оглядів було вилучено понад 100 предметів, на яких могли знаходитися зразки, необхідні для проведення порівняльних досліджень. Також у ході перевірки була досліджена інформація з камер відеоспостереження, призначено понад 20 криміналістичних експертиз, з яких три завершені. У запиті прокуратури зазначено, що не були встановлені умисні дії, вчинені третіми особами.



Крім того, російські прокурори просять надати дані про лікування політика, а також результати аналізів на наркотики, отрути, важкі метали та інгібітори холінестерази. За словами джерела, близького до відомства, відповіді на запит Генпрокуратура РФ поки не отримала.



Вранці 20 серпня літак, на якому Навальний летів з Томська до Москви, екстрено сів в Омську через ймовірне отруєння політика. У команді опозиціонера вважають, що в чай йому підмішали токсичну речовину.



Навальний перебував в токсикореанімаціі лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську без свідомості, його під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів.



Основним робочим діагнозом Навального в російській лікарні назвали порушення обміну речовин. При цьому житель Томська Павло Лебедєв оприлюднив відео з Навальним з літака, на якому чутно, як опозиціонер кричить від болю.



Спочатку російські медики не відпускали опозиціонера на лікування до Німеччини, проте пізніше ситуація змінилася - вранці 22 серпня Навального на літаку доставили до берлінської клініки "Шаріте".



24 серпня німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли. Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина ще невідома. Стан опозиціонера залишається важким, політик перебуває в медикаментозній комі, проте його життю нічого не загрожує, повідомили в клініці "Шаріте".



Генпрокуратура Росії не знайшла жодних доказів, що стосовно опозиціонера були здійснені "умисні злочинні дії".