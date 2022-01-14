АМКУ вирішив оштрафувати всю енергетичну галузь

09:17 30 квітень Київ, Україна

За порушення конкурентного законодавства Антимонопольний комітет України АМКУ) прийняв рішення про накладення class="word">штрафів на всю енергогалузь, включаючи ТЕС, ТЕЦ, Центренерго та Держвугле постач. Держвугле

Відповідне рішення АМКУ прийняв на засіданні.



Штраф у розмірі 775 483 270 гривень передбачено за вчинення схожих дій, які полягали в купівлі і продажу вугілля за схожими цінами. В АМКУ вважають, що це призвело до порушення конкуренції на регульованому державою ринку електроенергії.



Як стверджує комітет, Міненерго схиляло компанії енергетичного сектора до вчинення схожих дій шляхом запрошення їх на наради в міністерство. Підприємства енергетичного сектора в 2016 - першій половині 2019 року слідували рекомендаціям Міненерго і закуповували вугілля за схожими цінами, близькими до рекомендованих даними Міненерго для державних шахт.



У той самий час АМКУ звинуватив і основних покупців вугілля за встановлені Міністерством ціни - тобто операторів ТЕС і вугільні ТЕЦ. Державним і приватним генеруючим компаніям виставлений штраф понад 500 млн грн.



Нарешті, справи щодо Донбасенерго і Чернігівську ТЕЦ АМКУ виніс в окремі провадження.