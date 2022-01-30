Американські дипломати відвідали зону операції ОС

Пресслужба штабу операції Об'єднаних сил опублікувала інформацію про дипломатів Сполучених Штатів Америки. 14 травня представники Американської ради із зовнішньої політики приїхали на територію Приазов'я для ознайомлення з ситуацією на фронті.

«Делегація відвідала Маріупольський загін морської охорони ДПС України, а при виході в море - переконалася в присутності військових катерів РФ в акваторії Азовського моря», - йдеться в повідомленні.

Також гостей ознайомили з політикою безпеки і роботою КПВВ «Гнутове». Варто вказати, що даний пункт не працює через блокування його бойовиками.

Крім того, дипломати відвідали підрозділ ЗСУ, який стримує ворога поблизу Широкиного.