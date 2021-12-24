Америка, за необхідності, збільшить кількість своїх військових в Україні

Та кількість, яка на сьогодні знаходиться в Україні на постійній основі, при необхідності може бути збільшена в декілька разів.
Про це під час брифінгу в Яворівському центрі, який відбувся в п'ятницю, 16 квітня, заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.
Вона зазначила, що зараз оцінюється ситуація в Україні на тлі стягування російських військ до кордонів.
Вона зазначила, що зараз оцінюється ситуація в Україні на тлі стягування російських військ до кордонів.
За словами Квін, в Україні знаходяться американські військові на постійній основі, і їхня кількість може бути збільшена.
У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який також брав участь у брифінгу, заявив, що Україна зацікавлена в поширенні на інші регіони, поза Яворівського центру, програми підготовки українських військових американськими професіоналами.
Прем'єр зазначив, що розширення військового і військово-технічного співробітництва, міжнародні програми підготовки військових також є фактором стримування агресора.
"Тому розвиток стратегічного партнерства з США є одним з найбільш важливих пріоритетів зовнішньої політики України", - підкреслив він.
Шмигаль подякував США за всебічну підтримку України.
Прем'єр зазначив, що розширення військового і військово-технічного співробітництва, міжнародні програми підготовки військових також є фактором стримування агресора.
"Тому розвиток стратегічного партнерства з США є одним з найбільш важливих пріоритетів зовнішньої політики України", - підкреслив він.
Шмигаль подякував США за всебічну підтримку України.
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