Америка, за необхідності, збільшить кількість своїх військових в Україні

18:58 16 квітень Київ, Україна

Та кількість, яка на сьогодні знаходиться в Україні на постійній основі, при необхідності може бути збільшена в декілька разів.





Вона зазначила, що зараз оцінюється ситуація в Україні на тлі стягування російських військ до кордонів. Про це під час брифінгу в Яворівському центрі, який відбувся в п'ятницю, 16 квітня, заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.Вона зазначила, що зараз оцінюється ситуація в Україні на тлі стягування російських військ до кордонів.



За словами Квін, в Україні знаходяться американські військові на постійній основі, і їхня кількість може бути збільшена.

"Ми постійно оцінюємо ситуацію в Україні. На постійній основі, ми маємо присутність 160 американських військовослужбовців. І якщо потреби зміняться і потрібно буде збільшити, ми це питання будемо розглядати", - сказала дипломат.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який також брав участь у брифінгу, заявив, що Україна зацікавлена в поширенні на інші регіони, поза Яворівського центру, програми підготовки українських військових американськими професіоналами.



Прем'єр зазначив, що розширення військового і військово-технічного співробітництва, міжнародні програми підготовки військових також є фактором стримування агресора.



"Тому розвиток стратегічного партнерства з США є одним з найбільш важливих пріоритетів зовнішньої політики України", - підкреслив він.



Шмигаль подякував США за всебічну підтримку України.