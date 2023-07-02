Олексій Резніков: Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вищий, ніж де-небудь у світі

13:01 10 лютого Київ, Україна

Смертність від коронавірусу на окупованих РФ землях Луганська і Донецька на порядок вища, ніж на вільних територіях цих областей. При цьому сепаратисти блокують пункти КПВВ, що унеможливлює звернення людей за медичною допомогою.