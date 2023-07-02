Олексій Резніков: Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вищий, ніж де-небудь у світі

Смертність від коронавірусу на окупованих РФ землях Луганська і Донецька на порядок вища, ніж на вільних територіях цих областей. При цьому сепаратисти блокують пункти КПВВ, що унеможливлює звернення людей за медичною допомогою.
Про це на форумі "Україна 30" заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
За його словами, українська сторона збирає всі дані про ситуацію з COVID-19 в ОРДЛО.
"Але навіть за тією статистикою, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вищий, ніж де-небудь в світі", - зазначив Резніков.
Віцепрем'єр також навів дані окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська. Зокрема, на непідконтрольній частині Донецької області смертність від COVID становить 8,6%. Це в чотири рази вище, ніж на вільній території Донецької області і в середньому по Україні.
"У листопаді-грудні летальність взагалі була 11%, тобто кожен дев'ятий помирав від цього захворювання", - сказав віцепрем'єр.
На окупованій частині Луганської області летальність 8,7%. При цьому у людей немає можливості отримати медичну допомогу, проводиться недостатньо тестувань, а також окупанти блокують КПВВ.
"Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - додав Резніков.
За його словами, українська сторона збирає всі дані про ситуацію з COVID-19 в ОРДЛО.
"Але навіть за тією статистикою, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вищий, ніж де-небудь в світі", - зазначив Резніков.
Віцепрем'єр також навів дані окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська. Зокрема, на непідконтрольній частині Донецької області смертність від COVID становить 8,6%. Це в чотири рази вище, ніж на вільній території Донецької області і в середньому по Україні.
"У листопаді-грудні летальність взагалі була 11%, тобто кожен дев'ятий помирав від цього захворювання", - сказав віцепрем'єр.
На окупованій частині Луганської області летальність 8,7%. При цьому у людей немає можливості отримати медичну допомогу, проводиться недостатньо тестувань, а також окупанти блокують КПВВ.
"Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - додав Резніков.
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