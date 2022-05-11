Олександр Лукашенко заборонив залишати Білорусь

06:05 10 грудня Київ, Україна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив громадянам і іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території країни, залишати її межі.



Таке рішення ухвалила Рада міністрів Білорусі. Її постанова опублікована на Національному правовому інтернет-порталі країни.

"Тимчасово призупинити перетинання Державного кордону Республіки Білорусь на виїзд з Республіки Білорусь громадянами Республіки Білорусь, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь", - сказано в тексті постанови.

Обмеження діятимуть на автодорожніх прикордонних пунктах, на залізничних вокзалах і в річкових портах.



Виїхати за кордон можуть лише окремі категорії громадян - дипломати, водії міжнародних автомобільних перевезень, члени екіпажів повітряних і морських суден і поїзних бригад.



Також покинути країну можна буде для лікування або в разі смерті близького родича.