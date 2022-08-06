Активист Стерненко приехал в СБУ по официальному вызову

Сергій Стерненко з'явився в будівлю СБУ в Києві за офіційним викликом
Сьогодні, 18 травня, під будівлею Служби безпеки України в Києві зібралися активісти. Причина - одеського активіста Сергія Стерненко офіційно викликали, і він приїхав в СБУ.
"Сергій Стерненко викликаний на 9.00 18 травня для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на даний момент часу не пов'язані з оголошенням йому про підозру. Активізація навколо цієї справи в інформаційному полі є не чим іншим, як свідомим прагненням загострити ситуацію в публічній площині і створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування. Яке, на жаль, не поверне до життя убитого раніше людини ", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що в ході розслідування керуються принципами законності, об'єктивності, справедливості і бажанням встановити істину, незалежно від настроїв і політичних переваг всіх фігурантів розслідування.
Протягом першого півріччя 2018 року на Стерненко нападали три рази. 7 лютого активіста побили в Одесі, 1 травня в нього стріляли. Радник глави одеського управління Нацполіціі Руслан Форостяк заявляв, що попередня кваліфікація другого нападу на Стерненко - хуліганство з використанням травматичної зброї. Пізніше стало відомо, що поліція розслідує напад на Стерненко за статтею про умисне вбивство.
24 травня в результаті третього нападу активіст отримав пошкодження руки та забій голови. При цьому він завдав одному з нападників смертельний удар ножем в живіт. Другий нападник, Олександр Ісайкул, тоді втік, повідомляв Стерненко.
Юрист Масі Найєм в квітні 2019 року говорив, що Ісайкул виїхав з України і не повернувся.
У травні того ж року Стерненко заявляв, що замовниками замаху на нього були Геннадій Труханов і бізнесмен Володимир Галантернік.
9 жовтня Генпрокуратура направила кримінальні провадження у нападам на Стерненко в СБУ, щоб перевірити інформацію про причетність до інцидентів місцевих чиновників і поліцейських.
У квітні 2020 року генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що рано чи пізно Стерненко оголосять про підозру в умисному вбивстві або перевищенні меж необхідної самооборони.
Сьогодні, 18 травня, під будівлею Служби безпеки України в Києві зібралися активісти. Причина - одеського активіста Сергія Стерненко офіційно викликали, і він приїхав в СБУ.
"Сергій Стерненко викликаний на 9.00 18 травня для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на даний момент часу не пов'язані з оголошенням йому про підозру. Активізація навколо цієї справи в інформаційному полі є не чим іншим, як свідомим прагненням загострити ситуацію в публічній площині і створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування. Яке, на жаль, не поверне до життя убитого раніше людини ", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що в ході розслідування керуються принципами законності, об'єктивності, справедливості і бажанням встановити істину, незалежно від настроїв і політичних переваг всіх фігурантів розслідування.
Протягом першого півріччя 2018 року на Стерненко нападали три рази. 7 лютого активіста побили в Одесі, 1 травня в нього стріляли. Радник глави одеського управління Нацполіціі Руслан Форостяк заявляв, що попередня кваліфікація другого нападу на Стерненко - хуліганство з використанням травматичної зброї. Пізніше стало відомо, що поліція розслідує напад на Стерненко за статтею про умисне вбивство.
24 травня в результаті третього нападу активіст отримав пошкодження руки та забій голови. При цьому він завдав одному з нападників смертельний удар ножем в живіт. Другий нападник, Олександр Ісайкул, тоді втік, повідомляв Стерненко.
Юрист Масі Найєм в квітні 2019 року говорив, що Ісайкул виїхав з України і не повернувся.
У травні того ж року Стерненко заявляв, що замовниками замаху на нього були Геннадій Труханов і бізнесмен Володимир Галантернік.
9 жовтня Генпрокуратура направила кримінальні провадження у нападам на Стерненко в СБУ, щоб перевірити інформацію про причетність до інцидентів місцевих чиновників і поліцейських.
У квітні 2020 року генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що рано чи пізно Стерненко оголосять про підозру в умисному вбивстві або перевищенні меж необхідної самооборони.
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