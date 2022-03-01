Акція в пам'ять про "подвиги" Путіна

17:31 06 жовтень Київ, Україна

7 жовтня, в день народження кривавого лідера Володимира Путіна, з метою привернення уваги до Росії, як до держави-агресора, в Києві під посольством РФ відбудеться захід "Мінус рік життя".

Президент держави-агресора Володимир Путін постарішав ще на один рік, за роки його правління Росія зайняла 4-е місце в світі за кількістю самогубств, 2 000 0000 осіб перебувають за межею бідності, 77% випускників вишів, які бажають виїхати з Росії. Рядові росіяни в цей день згадають Путіну і його ненависть до будь-якої опозиції або опозиціонерів (вбивство Бориса Нємцова і замах на життя російського політика Олексія Навального), і падіння курсу рубля, і фашизм як лейтмотив масових настроїв в Росії, і найдорожчу в історії Олімпіаду в Сочі, і бездарні штурми в Беслані (вбито 334 заручники, з них 186 дітей, понад 800 - поранені) і на Дубровці (загинуло 174 заручники).

Українці добре пам'ятають і інші «подвиги» Путіна: війна з українським народом в Донбасі, збитий путінськими найманцями малайзійський авіалайнер і захоплення «зеленими чоловічками» українського Криму...

Путін, який очевидно хоче бути одночасно Іваном Грозним, Петром I і Сталіним, здається, уособив в собі їхні найгірші й найогидніші риси. Сьогоднішня Росія під керівництвом путінської кліки не терпить інакодумства і прагне насаджувати всюди, куди може дотягнутися, вікопомний «Русский мир». Путін перетворився на одіозну фігуру сьогоднішньої світової політики, своєрідну парію, на яку з погано прихованим подивом і роздратуванням дивиться майже вся міжнародна спільнота.

Наша мета - привернути увагу до того, що Росія перетворилася на терористичну державу, яка здійснює акти терору по всій земній кулі і формує атмосферу страху на власній території, в анексованому Криму та Донбасі.

7 жовтня о 19:30 ГО «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод» організовує захід під Посольством Російської Федерації в місті Києві за адресою: Повітрофлотський проспект, 27.