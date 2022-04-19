Ахмедов: на повне розмінування Карабаху піде більше десяти років

06:23 24 листопада Київ, Україна

Росія, Вірменія та Азербайджан, відповідно до міжнародного законодавства, подали запит в ООН на надання допомоги в розмінуванні території Нагірного Карабаху.



Про це заявив офіційний представник Департаменту миротворчих операцій ООН.



За його словами, служба почне оцінку необхідної допомоги на початку грудня.



Раніше глава Національного агентства з розмінування територій Азербайджану Газанфар Ахмедов заявив, що на повне розмінування всіх територій в Карабаху, що перейшли під контроль Баку згідно з тристоронньою заявою, піде більше десяти років.



23 листопада в Нагірному Карабаху в районі Мадагіза підірвалася спільна пошукова група.