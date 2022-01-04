Агресія РФ: на сході з початку цього року загинули 7 цивільних, серед яких 2 дітей

16:25 22 квітень Київ, Україна

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова взяла участь в круглому столі, де обговорювалася важлива тема «Стан дотримання прав людини на тимчасово окупованих територіях і вздовж лінії зіткнення».

Через збройну агресію РФ на сході України в минулому році загинули 18 мирних жителів, поранено - 89, а з початку цього року 7 мирних жителів загинули, 10 - отримали поранення, повідомила Денисова.

"На сході України дотримання права на життя і безпеку жителів окупованих територій і районів на лінії розмежування знаходиться під постійною загрозою. Так, в минулому році в результаті тривалої збройної агресії загинули 18 мирних жителів, поранено - 89. З початку цього року кількість жертв серед цивільного населення становить 17 осіб: загиблих - 7, поранених - 10. Серед загиблих 2 дітей. 70% всіх жертв (12 осіб) пов'язані з підривом на мінах або інших вибухових пристроях, 24% (4 людини) - через обстріли", - повідомила Денисова.

За інформацією, яка надходить їй з тимчасово окупованих територій сходу України, окупаційна влада активно проводить процес документування жителів паспортами РФ, такі заходи проводяться з метою забезпечення участі наших співгромадян в парламентських виборах в Державну Думу РФ восени 2021 року.

"Під примус до отримання російських паспортів підпадають медики, вчителі, працівники підприємств. У разі відмови від отримання російського паспорта їх можуть звільнити з роботи. У закладах охорони здоров'я медична допомога надається тільки тим громадянам, які мають паспорти, видані окупаційною адміністрацією або Російською Федерацією", - уточнила вона.

Денисова зазначила, що на тлі загострення ситуації з безпекою була розпочата мобілізація.

"До призову притягують чоловіків від 18 до 35 років, яким також примусово видаються паспорти окупаційної адміністрації та Російської Федерації. Агресор проводить активну інформаційну пропаганду, спрямовану на поширення мови ворожнечі і підбурювання громадян проти України. У школах введено так зване патріотичне виховання, яке призводить до мілітаризації дітей", - повідомила Денисова.

Український омбудсмен розповіла, що на тимчасово окупованих територіях сходу України незаконно утримують 280 наших громадян, ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти.



Денисова підкреслила, що стосовно цих громадян порушуються основоположні права людини, встановлені Конвенцією ООН про захист прав людини - право на захист від тортур, повагу до гідності, судовий і юридичний захист.