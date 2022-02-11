Агресія РФ - це чергова спроба повернутися до розподілу сфер впливу у світі, заявив Зеленський в ООН

10:37 22 вересень Київ, Україна

У своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський заявив, що збройна агресія Російської Федерації проти України свідчить про те, що людство так і не засвоїло трагічного уроку Другої світової війни, а деякі країни продовжують спроби з розподілу сфер впливу у світі.



"75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство має засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Однак окупація Криму та російська військова агресія на Донбасі доводять, що цей урок не засвоєний", - заявив президент України.



Він підкреслив, що це - не просто війна в Україні. Це - війна в Європі.



За словами Зеленського, "це не просто зазіхання на суверенітет незалежної держави, це - спроба повернутися до розподілу сфер впливу у світі". У цьому контексті президент України закликав всі країни об'єднати зусилля для досягнення основних цінностей - миру та світового процвітання.



"За останні 75 років людство піднімалося на найвищі вершини, поринало в глибини, завоювало космос і навіть за допомогою нових технологій змогло провести зустрічі в ООН дистанційно. Тому, чи дійсно нам не під силу зупинити агресію та війни?"- зазначив президент.



Він зазначив, що світові більше не потрібні криваві уроки, щоб переосмислити своє існування на цій планеті.



"У цьому році пандемія коронавірусу стала шоком для всіх країн. Ми повинні використовувати цей попереджувальний знак, щоб зупинити суперечності й об'єднати зусилля для досягнення реальних радикальних результатів", - зазначив Зеленський.



Він також закликав інші країни повернутися до повного впровадження цілей і принципів Статуту ООН.