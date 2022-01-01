Агресія РФ дорого їй обійдеться - Вишеградська група

08:54 27 квітень Київ, Україна

Прем'єр-міністри Вишеградської групи прийняли декларацію про солідарність з Чехією в зв'язку з діями Російської Федерації.

Країни Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія) повністю підтримують дії офіційної Праги щодо оголошення персонами нон грата 18 російських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям. Відповідна декларація була прийнята за результатами термінового засідання в онлайн-режимі.

"Ми, прем'єри Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, висловлюємо повну солідарність з Чехією, нашим близьким партнером і сусідом, в зв'язку з участю російських розвідників в діях, які призвели до вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році, а також непропорційними діями Росії у відповідь на абсолютно обґрунтоване рішення Чехії про видворення 18-и російських офіцерів розвідки зі своєї території, і пропонуємо Чехії свою дипломатичну і консульську підтримку", - йдеться в декларації, оприлюдненій на офіційній сторінці уряду РП.

У документі засуджуються протиправні і грубі дії російських розвідників.

"Ми не дозволимо, щоб ці дії поділили Європу. Країни Вишеградської групи рішуче налаштовані, щоб разом з іншими країнами-членами ЄС вжити заходів щодо зміцнення наших можливостей до протидії", - йдеться в декларації.

Як зазначив з цього приводу під час брифінгу для ЗМІ заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сеньк, крім висловлення солідарності з Чехією, прем'єри обговорили "комплексні дії на довгострокову перспективу".



Прем'єри також наголосили на необхідності зменшення залежності від Росії в енергетичній сфері і "необхідність переконати німецьких партнерів, що будівництво Nord Stream 2 є шкідливим проєктом".



Шинковський вель Сеньк підкреслив, що країни Вишеграду спільно, в рамках ЄС і НАТО, будуть здійснювати чергові кроки, щоб переконати Росію, що напади на західні демократії та інші країни "їй дорого обійдуться, і ця ціна буде постійно зростати".