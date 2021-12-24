Адвокати Антоненко оприлюднила докази по справі Шеремета

12:34 18 серпень Київ, Україна

Захисники Антоненко, обвинуваченого у справі про вбивство Шеремета, вирішили оприлюднити свої докази його невинності, представлені в суд. Паперовий обсяг, представлений захистом доказ склав два томи.

Адвокати ветерана АТО Андрія Антоненко (Ріффмастера), опублікувала свої докази по справі. Зокрема, надала посилання на скачування резервних копій його соціальних профілів, де збережена листування з професором Бірча і органом досудового розслідування.

Першу частину можна назвати вступної, вона присвячена описам того, що висунуті звинувачення є неправдивими.

"Перший том присвячений антології неправдивого обвинувачення, а також опису наклепу на підозрюваних, порушень прав людини в ході розслідування. Другий том містить деякі дослідження фактичних даних, отриманих захисниками в ході досудового розслідування ", - розповіли адвокати.

Далі захисники пояснили, що з доказів вилучена вся приватна листування обвинуваченого.

"З профілів видалена тільки приватне листування, крім листування з Юлією Кузьменко та іншими особами, які дали згоду на таку публікацію. Однак повні резервні копії зберігаються у нас, їх контрольні суми зафіксовані і повідомлені стороні обвинувачення. Копії Google акаунтів і змісту мобільного телефону повністю і без цензури передані стороні обвинувачення. Вони не містять таємниці приватного життя третіх осіб. На жаль, ми не можемо поки їх оприлюднити, оскільки видалення конфіденційної інформації занадто трудомісткий процес. Фрагменти надамо за запитом ", - додали адвокати.

"Це не всі докази, на які посилається захист. Частково докази невинності (експертизи зростання невідомих на відео і антопометріческіе вимірювання Антоненко) представила сторона звинувачення. Ми поступово будемо їх публікувати після отримання обвинувального акта ", - відзначили захисники Антоненко.

"Оригінали висновків професора Бірча, а також документи про його притягнення (постановка завдання, листування, оплата і т.д.) строне захисту досі не надані. Зараз захист продовжує проводити ряд експертиз і збирає ряд доказів, включаючи візуалізацію і 3D-моделювання , а також аналізує деякі зібрані стороною обвинувачення матеріали. У міру надходження будемо також їх публікувати, в межах поваги до приватності інших осіб ", - резюмували адвокати.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугаров, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетні подружжя-ветерани Владислав і Інна Грищенко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.