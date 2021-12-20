Адміністративний кордон України з Кримом закрито

13:51 08 серпень Київ, Україна

З метою посилення карантинних заходів, спрямованих на боротьбу із загостреним епідеміологічною ситуацією, кабінет міністрів прийняв рішення про закриття кордону з півостровом Крим. Як пояснив сьогодні міністр Кабміну Олег Немчінов, заборона на перетин адміністративного кордону України з територією Криму буде діяти поки до кінця серпня.



"Рішення направлено на запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2", - написав він у Телеграм.



Пропуск через КПВВ буде дозволений лише для українців і членів їх сімей:



місце проживання яких зареєстровано в Криму, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна - на в'їзд;

місце проживання яких зареєстровано в Криму, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна - на в'їзд;

місце проживання яких зареєстровано за межами Криму, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома";

місце проживання яких зареєстровано за межами Криму, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома";

осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи в зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ і гуманітарних місій, які виїжджають з тимчасово окупованої території Криму.



Виїзд з Криму інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції.



Виїзд і в'їзд до Криму для українців при наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Держприкордонслужби за погодженням з Мінреінтеграціі.



Раніше переглянути режим роботи КПВВ на адмінграніце з Кримом закликав президент Володимир Зеленський, коли доручив Кабміну мобілізуватися для запобігання другої хвилі коронавируса.



Відзначимо, за даними прикордонників, пасажиропотік з Кримом впав майже в 10 разів. Щодня адмінграніцу перетинають 1-1,5 тисяч чоловік, тоді як рік тому - до 10 тисяч.