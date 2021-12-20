Адміністрація Байдена має намір і далі надавати Україні фінансову підтримку, - посольство США

13:52 31 березень Київ, Україна





Про це заявила економічна радниця посольства США в Україні Меган Боулдін.



"Нова адміністрація вивчає багато способів, як може розширити підтримку Україні, але Сполучені Штати не пропонують такого виду гарантії вже кілька років", - сказала Меган Боулдін.



Боулдін зазначила, що Україна продовжує мати доступ до значних обсягів недорогого фінансування шляхом своїх угод з МВФ, Світовим банком та ЄС. Для того, щоб отримувати необхідне фінансування з боку США , Україні необхідно продовжувати ті реформи, які вона вже почала стосовно антикорупційних установ, судової влади, енергетичного сектора, земельної реформи, бюджету і центрального банку.Про це заявила економічна радниця посольства США в Україні Меган Боулдін.Боулдін зазначила, що Україна продовжує мати доступ до значних обсягів недорогого фінансування шляхом своїх угод з МВФ, Світовим банком та ЄС.

"Щоб отримувати це фінансування, Україні потрібно буде продовжувати ті реформи, які ми обговорювали щодо антикорупційних установ, судової влади, енергетичного сектора, земельної реформи, бюджету і центрального банку", - підкреслила вона.

Міністр фінансів Сергій Марченко 30 березня заявив, що початок роботи нової адміністрації Білого дому дає можливість підняти питання про виділення США в 2021 році нових гарантій по єврооблігаціях України на $1 млрд, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.



"(...) Ми отримали можливість знову підняти це питання в частині переговорів з нашими міжнародними партнерами. І як тільки у нас буде якийсь результат, ми вам повідомимо окремо", - сказав міністр на пресконференції в Києві у вівторок.



Як повідомлялося, Україна 23 вересня 2016 року розмістила п'ятирічні євробонди на $1 млрд під гарантії США за найнижчою в історії країни ставкою в 1,471%. Організатори розміщення - Citi, JP Morgan і Morgan Stanley.



Перед цим Україна і США в червні того ж року підписали угоду про надання країні третього траншу кредитних гарантій на $1 млрд. Кошти намічено було використовувати на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення.



Перший випуск п'ятирічних євробондів на $1 млрд під гарантії США Україна розмістила в травні 2014 року. Прибутковість тоді на 28 базисних пунктів перевищила прибутковість держоблігацій США і склала 1,844% річних. Організаторами виступали JP Morgan і Morgan Stanley.



Через рік, у травні 2015 року, Україна знову розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під гарантії США з прибутковістю, що перевищує аналогічні американські держоблігації на 32 базисних пункти. Організаторами угоди виступили Citi, JP Morgan і Morgan Stanley.



Згідно з даними агентства, в період адміністрації Дональда Трампа спроби домогтися виділення таких гарантій для рефінансування перших двох випусків завершилися безрезультатно. Вони були погашені в строк і в повному обсязі.