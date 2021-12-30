YouTube заблокував санкційні телеканали 112 Україна, NewsOne і ZIK

Тепер всі три YouTube-канали більше недоступні для перегляду в Україні. Залишилася тільки онлайн-трансляція.
При цьому, поки пошук знаходить ці канали, то дивитися їх вже не можна. Але все-таки відео на YouTube-каналах можна дивитися через сервіс VPN.
На початку лютого Міністерство культури направило в YouTube звернення з проханням заблокувати сторінки телеканалів 112, ZIK і NewsOne. Про це заявив глава відомства Олександр Ткаченко.
А минулого тижня Ткаченко скаржився, що в YouTube не відреагували на запити Мінкульту про блокування трансляцій санкційних телеканалів.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів на п'ять років санкції проти нардепа Тараса Козака і трьох ТВ-каналів - 112 Україна, ZIK і NewsOne.
У свою чергу телеканали вважають це рішення "політичною розправою" і подали позови до Верховного Суду.
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