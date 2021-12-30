YouTube заблокував санкційні телеканали 112 Україна, NewsOne і ZIK

13:57 24 квітень Київ, Україна

Сьогодні, 24 квітня, стало відомо про те, що всі три телеканали, закриті за санкцією Ради національної безпеки і оборони (РНБО) - 112 Україна, NewsOne і ZIK - були заблоковані і для перегляду у відеохостингу YouTube

Тепер всі три YouTube-канали більше недоступні для перегляду в Україні. Залишилася тільки онлайн-трансляція.

При цьому, поки пошук знаходить ці канали, то дивитися їх вже не можна. Але все-таки відео на YouTube-каналах можна дивитися через сервіс VPN.

На початку лютого Міністерство культури направило в YouTube звернення з проханням заблокувати сторінки телеканалів 112, ZIK і NewsOne. Про це заявив глава відомства Олександр Ткаченко.

А минулого тижня Ткаченко скаржився, що в YouTube не відреагували на запити Мінкульту про блокування трансляцій санкційних телеканалів.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів на п'ять років санкції проти нардепа Тараса Козака і трьох ТВ-каналів - 112 Україна, ZIK і NewsOne.