В Україну прилетіла безкоштовна вакцина Pfizer за програмою COVAX

15:44 08 червень Київ, Україна

Згідно з гуманітарною європейською ініціативою, сьогодні в Україну прибула перша партія американської ковід-вакцини виробництва Pfizer.
 
Про це повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ у вівторок, 8 червня.

Всього протягом цього і наступного тижня в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer.

Україна вже отримала за механізмом COVAX 590 850 доз вакцини Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.