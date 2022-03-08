В Україну прилетіла безкоштовна вакцина Pfizer за програмою COVAX

Згідно з гуманітарною європейською ініціативою, сьогодні в Україну прибула перша партія американської ковід-вакцини виробництва Pfizer.
Про це повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ у вівторок, 8 червня.
Всього протягом цього і наступного тижня в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer.
Україна вже отримала за механізмом COVAX 590 850 доз вакцини Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.
Всього протягом цього і наступного тижня в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer.
Україна вже отримала за механізмом COVAX 590 850 доз вакцини Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.
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