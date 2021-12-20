Twitter підсилює захист від атак: 130 акаунтів піддалися атаці хакерів

07:59 17 липень Київ, Україна

У службі підтримки Twitter розповіли про те, що в компанії вживають усіх заходів для недопущення хакерських атак, подібних до тієї, що сталася у четвер, 16 липня 2020 року, коли невстановленими особами було зламано близько 130 акаунтів соціальної мережі.

Невідомі хакери зламали близько 130 облікових записів мережі мікроблогів Twitter в ході скоординованої нападу в середу. Про це повідомила в четвер служба підтримки американської компанії Twitter.

"Наскільки нам відомо на даний момент, нападники в тій чи іншій мірі атакували приблизно 130 акаунтів. Нападники зуміли встановити контроль над невеликою кількістю цих акаунтів і розмістили повідомлення на них ", - уточнила служба підтримки.

Twitter вважає, що розслідування інциденту займе ще кілька днів. Компанія намагається встановити, чи вдалося хакерам, які зламали облікові записи, заволодіти важливою інформацією, яка не призначена для сторонніх осіб. Завантаження даних в акаунти Twitter все ще не відновлено. Компанія обіцяє в стислі терміни вжити заходів, що дозволяють запобігти повторенню атаки.

Увечері в середу на сторінках в Twitter декількох американських корпорацій і відомих людей з'явилися повідомлення приблизно однакового змісту. У них передбачувані шахраї закликали користувачів переказувати кошти в криптовалюта на вказаний в повідомленнях рахунок. В обмін вони пропонували повернути суму в подвійному розмірі.

Ймовірним атакам піддалися облікові записи Apple і Uber. Крім того, зламані були особисті сторінки глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника компанії Microsoft Білла Гейтса, голови компанії Amazon і найбагатшого в світі людини Джеффа Безоса, голови інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, реп-музиканта Каньє Уеста, колишнього президента США Барака Обами (2009-2017), колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який, як очікується, буде кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах.