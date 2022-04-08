Pfizer розробили щеплення-підсилювач перших двох доз вакцини від коронавірусу

Як підсилювач перших двох доз вакцини від Pfizer/BioNTech, експерти мають намір в недалекому майбутньому запропонувати ще й третю дозу.
Про це повідомляють в Washington Post.
Джерела видання повідомляють, що від неї титри антитіл збільшаться в 5-10 разів після перших двох уколів.
Джерела видання повідомляють, що від неї титри антитіл збільшаться в 5-10 разів після перших двох уколів.
Видання пише, що Pfizer збере брифінг з американськими чиновниками від охорони здоров'я, щоб оголосити про необхідність цього бустерного щеплення.
У ньому, за словами співрозмовників видання, візьме участь в тому числі директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.
У ньому, за словами співрозмовників видання, візьме участь в тому числі директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.
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