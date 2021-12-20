Twitter розповіли подробиці злому акаунтів знаменитостей

Від компанії Twitter отримано офіційне підтвердження про влаштовану хакерській атаці, яка чітко координувалася і, з величезною часткою ймовірності, планувалася і готувалася заздалегідь.
У компанії заявили, що в якості об'єкта впровадження вони вибрали співробітників Twitter, що мали доступ до внутрішніх систем і інструментів. Хатем, в середу, 15 липня, невідомі хакери влаштували скоординований злом акаунтів однойменного сервісу мікроблогів, скориставшись доступом ряду співробітників цієї американської компанії до її внутрішнім системам. Про це повідомила служба підтримки Twitter.
У компанії заявили, що в якості об'єкта впровадження вони вибрали співробітників Twitter, що мали доступ до внутрішніх систем і інструментів. Хатем, в середу, 15 липня, невідомі хакери влаштували скоординований злом акаунтів однойменного сервісу мікроблогів, скориставшись доступом ряду співробітників цієї американської компанії до її внутрішнім системам. Про це повідомила служба підтримки Twitter.
Twitter запевнила, що негайно заблокувала дані облікові записи і усунула твіти, відправлені зловмисниками. Компанія про всяк випадок обмежила функціональність безлічі інших акаунтів, щоб краще зрозуміти картину того, що сталося. Twitter встановлює, що ще могли накоїти зловмисники.
Служба підтримки Twitter запевнила, що більшість облікових записів відновило роботу після перевірки, пов'язаної з передбачуваним зломом. Функція відправлення повідомлень тимчасово може включатися і вимикатися.
Увечері в середу на сторінках в Twitter декількох великих американських компаній і знаменитостей з'явилися повідомлення приблизно однакового змісту. У них передбачувані шахраї закликали користувачів переказувати кошти в криптовалюта на вказаний в повідомленнях рахунок. В обмін вони пропонували повернути суму в подвійному розмірі. За останніми даними агентства Bloomberg, хакерам вдалося зібрати не менше $ 110 тис.
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