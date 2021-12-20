Twitter розповіли подробиці злому акаунтів знаменитостей

10:36 16 липень Київ, Україна

Від компанії Twitter отримано офіційне підтвердження про влаштовану хакерській атаці, яка чітко координувалася і, з величезною часткою ймовірності,   планувалася і готувалася заздалегідь.
У компанії заявили, що в якості об'єкта впровадження вони вибрали співробітників Twitter, що мали доступ до внутрішніх систем і інструментів. Хатем, в середу, 15 липня, невідомі хакери влаштували скоординований злом акаунтів однойменного сервісу мікроблогів, скориставшись доступом ряду співробітників цієї американської компанії до її внутрішнім системам. Про це повідомила служба підтримки Twitter.

"Ми зафіксували скоординовану атаку з боку осіб, які обрали в якості об'єкта впровадження деяких наших співробітників, що мали доступ до внутрішніх систем і інструментів", - йдеться в Twitter служби підтримки. За її даними, хакери скористалися цим доступом для того, щоб взяти під контроль акаунти відомих осіб і компаній і розміщувати повідомлення від їх особи.

Twitter запевнила, що негайно заблокувала дані облікові записи і усунула твіти, відправлені зловмисниками. Компанія про всяк випадок обмежила функціональність безлічі інших акаунтів, щоб краще зрозуміти картину того, що сталося. Twitter встановлює, що ще могли накоїти зловмисники.
Фото: В Twitter рассказали о проведении спланированной хакерской

Служба підтримки Twitter запевнила, що більшість облікових записів відновило роботу після перевірки, пов'язаної з передбачуваним зломом. Функція відправлення повідомлень тимчасово може включатися і вимикатися.

Увечері в середу на сторінках в Twitter декількох великих американських компаній і знаменитостей з'явилися повідомлення приблизно однакового змісту. У них передбачувані шахраї закликали користувачів переказувати кошти в криптовалюта на вказаний в повідомленнях рахунок. В обмін вони пропонували повернути суму в подвійному розмірі. За останніми даними агентства Bloomberg, хакерам вдалося зібрати не менше $ 110 тис.
 