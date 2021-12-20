Twitter розповіли подробиці злому акаунтів знаменитостей

планувалася і готувалася заздалегідь.

У компанії заявили, що в якості об'єкта впровадження вони вибрали співробітників Twitter, що мали доступ до внутрішніх систем і інструментів. Хатем, в середу, 15 липня, невідомі хакери влаштували скоординований злом акаунтів однойменного сервісу мікроблогів, скориставшись доступом ряду співробітників цієї американської компанії до її внутрішнім системам. Про це повідомила служба підтримки Twitter. Від компанії Twitter отримано офіційне підтвердження про влаштовану хакерській атаці, яка чітко координувалася і, з величезною часткою ймовірності,планувалася і готувалася заздалегідь.У компанії заявили, що в якості об'єкта впровадження вони вибрали співробітників Twitter, що мали доступ до внутрішніх систем і інструментів. Хатем, в середу, 15 липня, невідомі хакери влаштували скоординований злом акаунтів однойменного сервісу мікроблогів, скориставшись доступом ряду співробітників цієї американської компанії до її внутрішнім системам. Про це повідомила служба підтримки Twitter.

"Ми зафіксували скоординовану атаку з боку осіб, які обрали в якості об'єкта впровадження деяких наших співробітників, що мали доступ до внутрішніх систем і інструментів", - йдеться в Twitter служби підтримки. За її даними, хакери скористалися цим доступом для того, щоб взяти під контроль акаунти відомих осіб і компаній і розміщувати повідомлення від їх особи.

Twitter запевнила, що негайно заблокувала дані облікові записи і усунула твіти, відправлені зловмисниками. Компанія про всяк випадок обмежила функціональність безлічі інших акаунтів, щоб краще зрозуміти картину того, що сталося. Twitter встановлює, що ще могли накоїти зловмисники.