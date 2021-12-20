NASA просить студентів допомогти впоратися з місячним пилом

Американське аерокосмічне агентство NASA потребує нових креативних ідеях. Організація знову звертається до студентства для вирішення проблеми з видаленням місячного пилу.
Також частинки можуть завдати шкоди здоров'ю астронавтів, якщо потраплять всередину організму, зокрема, в легені.
Механізм видалення пилу з місць, де її не повинно бути, дуже б знадобився в майбутніх дослідженнях Місяця.
У зв'язку з цим NASA хоче отримати «широкий спектр творчих рішень» цієї проблеми від студентів університетів і коледжів в рамках свого щорічного «Революційно-інноваційно-модернізаційного конкурсу» (Breakthrough, Innovative and Game-changing).
Судді виберуть від 5 до 10 команд, кожна з яких отримає 180 000 доларів США на реалізацію своєї ідеї.
Як повідомляв «Навколо світу Україна», NASA заплатить $ 20000 за кращу ідею для місячного туалету. Туалет повинен працювати як в умовах невагомості, так і на Місяці, де сила гравітації приблизно в шість разів слабкіше за земну.
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