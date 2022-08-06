«Ответка» США для России: гуманитарная помощь

Забракувавши «гуманітарку» від Росії, США вирішили відправити їм свою допомогу
Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що США готові допомогти Росії в боротьбі з коронавірусів, відправивши з в якості гуманітарної допомоги 200 якісних апаратів штучної вентиляції легенів, а також препарати для проведення тестів на виявлення інфекції COVID-19.
"Так, там (в Росії - ред.) Дійсно непроста ситуація. Особливо, в Москві. Близько тижня тому чи може - трохи більше, наш президент провів телефонну розмову з президентом Путіним. Президент США погодився направити до Росії значну допомогу: мова йде про обладнання для тестування і про апарати ШВЛ. Це обладнання - в дорозі. Ми раді, що можемо допомогти їм протримати перемогу над цим вірусом ", - сказав Помпео.
Він зазначив, що з цілої низки напрямків США можуть плідно співпрацювати з Росією. Зокрема, держсекретар згадав, що коли очолював ЦРУ, то успішно співпрацював з російською стороною в боротьбі проти тероризму.
У той же час Помпео нагадав, що у США є і великі претензії до дій РФ, зокрема - в Сирії і в Україні.
У свою чергу Голос Америки повідомляє, що США пожертвують Росії 200 апаратів ШВЛ. Про це йдеться в урядових документах, які є в розпорядженні редакції.
Зазначено, що перші 50 ШВЛ відправлять до Москви на цьому тижні за допомогою військової авіації. Решта 150 повинні відправити 26 травня. Росія поки не підтверджує цю інформацію.
Також повідомляється, що уряд США повністю оплатить виробництво і доставку апаратів. На це повинні витратити 4,7 млн доларів.
Нагадаємо, 1 квітня, після розмови президентів США і Росії, російський транспортний літак приземлився в аеропорту Нью-Йорка з вантажем, який в Росії прорекламували як "гуманітарну допомогу" для США. На наступний день Держдеп повідомив, що це була партія медзасобів, куплених в Росії Сполученими Штатами.
Пізніше стало відомо, що Росія виставила рахунок за свою "гумпомощь" в розмірі $ 600 тисяч. У МЗС РФ заявили, що США оплатили половину вантажу для боротьби з коронавірусів.
А минулого тижня повідомлялося, що лікарні США відмовилися від пожежонебезпечних російських апаратів ШВЛ.
Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що США готові допомогти Росії в боротьбі з коронавірусів, відправивши з в якості гуманітарної допомоги 200 якісних апаратів штучної вентиляції легенів, а також препарати для проведення тестів на виявлення інфекції COVID-19.
"Так, там (в Росії - ред.) Дійсно непроста ситуація. Особливо, в Москві. Близько тижня тому чи може - трохи більше, наш президент провів телефонну розмову з президентом Путіним. Президент США погодився направити до Росії значну допомогу: мова йде про обладнання для тестування і про апарати ШВЛ. Це обладнання - в дорозі. Ми раді, що можемо допомогти їм протримати перемогу над цим вірусом ", - сказав Помпео.
Він зазначив, що з цілої низки напрямків США можуть плідно співпрацювати з Росією. Зокрема, держсекретар згадав, що коли очолював ЦРУ, то успішно співпрацював з російською стороною в боротьбі проти тероризму.
У той же час Помпео нагадав, що у США є і великі претензії до дій РФ, зокрема - в Сирії і в Україні.
У свою чергу Голос Америки повідомляє, що США пожертвують Росії 200 апаратів ШВЛ. Про це йдеться в урядових документах, які є в розпорядженні редакції.
Зазначено, що перші 50 ШВЛ відправлять до Москви на цьому тижні за допомогою військової авіації. Решта 150 повинні відправити 26 травня. Росія поки не підтверджує цю інформацію.
Також повідомляється, що уряд США повністю оплатить виробництво і доставку апаратів. На це повинні витратити 4,7 млн доларів.
Нагадаємо, 1 квітня, після розмови президентів США і Росії, російський транспортний літак приземлився в аеропорту Нью-Йорка з вантажем, який в Росії прорекламували як "гуманітарну допомогу" для США. На наступний день Держдеп повідомив, що це була партія медзасобів, куплених в Росії Сполученими Штатами.
Пізніше стало відомо, що Росія виставила рахунок за свою "гумпомощь" в розмірі $ 600 тисяч. У МЗС РФ заявили, що США оплатили половину вантажу для боротьби з коронавірусів.
А минулого тижня повідомлялося, що лікарні США відмовилися від пожежонебезпечних російських апаратів ШВЛ.
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