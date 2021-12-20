EverGiven відбуксирували: рух Суецьким каналом розблоковано

10:07 30 березень Київ, Україна

Один з найбільш жвавих торгових шляхів в світі, через який здійснюють близько 12% світової торгівлі, звільнений.

У понеділок ввечері відновилася навігація в Суецькому каналі після того, як буксири зуміли зрушити величезний контейнеровоз EverGiven, який сів на мілину і майже на тиждень заблокував рух цією стратегічною транспортною артерією.

Буксири, що брали участь в операції, засурмили в ріг святкові мелодії. Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі подякував за зусилля, спрямовані на "припинення кризи" в Суецькому каналі. Судно направили в зону Гірких озер для проходження техогляду.

Щоб звільнити Суецький канал, була розгорнута спеціалізована операція з ліквідації наслідків.

Компанія вирила близько 30 тисяч кубічних метрів піску. Всього застосували 11 портових буксирів і два потужних морських буксири.



Зараз в черзі на прохід по каналу близько 369 суден.



За словами керуючого директора Суецького каналу Усама Рабі, на усунення відставань по поставках може піти до трьох днів. У судноплавній групі Maersk заявили, що можливі перебої в глобальних перевезеннях можуть тривати тижні або місяці.