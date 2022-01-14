DFRLab опублікувала супутникові знімки російських військ в Криму

17:39 30 квітень Київ, Україна

Супутникові знімки лабораторії цифрових розслідувань DFRLab доводять факт нарощування російських військових підрозділів на Кримському півострові.

Про це повідомляє DFRLab.



Автор дослідження Майкл Шелдон проаналізував присутність військових підрозділів РФ на полігонах Ангарський і Опук в Криму.

"З лютого по квітень 2021 Росія сконцентрувала війська і військове устаткування на полігонах в Криму і поблизу Воронежа. У межах Кримського півострова війська 76-ї повітряної десантно-штурмової дивізії і 58-ї загальновійськової армії розгорнули великі табори на полігонах Ангарський і Опук, відповідно", - йдеться в публікації.

У дослідженні говориться, що деякі з військових підрозділів РФ залишилися поблизу кордонів материкової України. Один з таких підрозділів передислоковано з Далекого Сходу залізничною колією.

Знімок Ангарського полігону був зроблений 21 квітня 2021 року, і на ньому було видно, що деякі намети в західній частині полігону прибрані. Неясно, куди вони були переміщені.



Росія також відновила роботу раніше законсервованої повітряної бази для дислокації своїх вертольотів за 85 км на південь від Херсонської області.



Авіабаза на озері Донузлав під Мирним, на західному березі Криму, довгий час була практично занедбаною і перебувала в аварійному стані. РСА-знімки від 15 квітня, надані Capella Space, показали, що база знову використовується російськими військовими вертольотами.