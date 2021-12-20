Twitter обмежив аккаунт сина президента США

Син Дональда Трампа виявився під санкціями адміністрації Twitter. Дванадцять годин він не міг користуватися всіма функціями свого аккаунта. Обмеження були накладені через провокаційного відео про коронавіруси.
Молодшому синові президента США повідомили про порушення ним заборони на поширення неправдивої і потенційно шкідливої інформації про захворювання, що викликається коронавірусів нового типу (COVID-19).
Ось що говориться в повідомленні, розміщеному у вівторок адміністрацією мережі над повідомленнями сина американського лідера:
«Ми тимчасово обмежили деякі функції вашого облікового запису. Ми встановили, що цей аккаунт порушує правила Twitter. Саме він порушує політику нерозповсюдження вводить в оману і потенційно шкідливої інформації, що стосується COVID-19.»
Ось що говориться в повідомленні, розміщеному у вівторок адміністрацією мережі над повідомленнями сина американського лідера:
«Ми тимчасово обмежили деякі функції вашого облікового запису. Ми встановили, що цей аккаунт порушує правила Twitter. Саме він порушує політику нерозповсюдження вводить в оману і потенційно шкідливої інформації, що стосується COVID-19.»
Трамп-молодший протягом 12 годин не міг розміщувати нові повідомлення і ділитися чужими. Вихідна запис з відео видання Breitbart News, яка викликала нарікання адміністрації мережі, видалена.
Цей відеоролик був видалений минулої ночі з Facebook і YouTube. Ролик демонструє групу людей в лабораторних халатах, які представилися співробітниками якоїсь організації «Американські лікарі на передовій». Ці особи стверджують, що в умовах пандемії коронавируса захисні маски не потрібні, а протималярійний препарат гидроксихлорохин, активно просувався президентом Трампом, володіє цілющими властивостями.
Трамп підписав в травні виконавчий указ про регулювання діяльності соціальних мереж в країні. За твердженням президента, соціальні мережі до подібного указу «могли робити все, що захочеться». Раніше Трамп публічно пригрозив перейти до більш жорсткого регулювання діяльності соцмереж в США, якщо вони продовжать «заглушати голоси консерваторів». Цю заяву він зробив після того, як один з його повідомлень в Twitter було відзначено спеціальним знаком, який попереджає читачів про те, що інформація, що міститься в записі, може бути недостовірною і вимагає додаткової перевірки.
Трамп підписав в травні виконавчий указ про регулювання діяльності соціальних мереж в країні. За твердженням президента, соціальні мережі до подібного указу «могли робити все, що захочеться». Раніше Трамп публічно пригрозив перейти до більш жорсткого регулювання діяльності соцмереж в США, якщо вони продовжать «заглушати голоси консерваторів». Цю заяву він зробив після того, як один з його повідомлень в Twitter було відзначено спеціальним знаком, який попереджає читачів про те, що інформація, що міститься в записі, може бути недостовірною і вимагає додаткової перевірки.
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