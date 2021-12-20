Twitter обмежив аккаунт сина президента США

09:47 29 липень Київ, Україна

Син Дональда Трампа виявився під санкціями адміністрації Twitter . Дванадцять годин він не міг користуватися всіма функціями свого аккаунта . Обмеження були накладені через провокаційного відео про коронавіруси.

Молодшому синові президента США повідомили про порушення ним заборони на поширення неправдивої і потенційно шкідливої інформації про захворювання, що викликається коронавірусів нового типу (COVID-19).



Ось що говориться в повідомленні, розміщеному у вівторок адміністрацією мережі над повідомленнями сина американського лідера:



«Ми тимчасово обмежили деякі функції вашого облікового запису. Ми встановили, що цей аккаунт порушує правила Twitter. Саме він порушує політику нерозповсюдження вводить в оману і потенційно шкідливої інформації, що стосується COVID-19.»

Трамп-молодший протягом 12 годин не міг розміщувати нові повідомлення і ділитися чужими. Вихідна запис з відео видання Breitbart News, яка викликала нарікання адміністрації мережі, видалена.

Цей відеоролик був видалений минулої ночі з Facebook і YouTube. Ролик демонструє групу людей в лабораторних халатах, які представилися співробітниками якоїсь організації «Американські лікарі на передовій». Ці особи стверджують, що в умовах пандемії коронавируса захисні маски не потрібні, а протималярійний препарат гидроксихлорохин, активно просувався президентом Трампом, володіє цілющими властивостями.



Трамп підписав в травні виконавчий указ про регулювання діяльності соціальних мереж в країні. За твердженням президента, соціальні мережі до подібного указу «могли робити все, що захочеться». Раніше Трамп публічно пригрозив перейти до більш жорсткого регулювання діяльності соцмереж в США, якщо вони продовжать «заглушати голоси консерваторів». Цю заяву він зробив після того, як один з його повідомлень в Twitter було відзначено спеціальним знаком, який попереджає читачів про те, що інформація, що міститься в записі, може бути недостовірною і вимагає додаткової перевірки.