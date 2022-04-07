COVAX забезпечить Україні 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу

10:39 12 листопада Київ, Україна

Україна гарантовано отримає кількість доз вакцини від ковіду, яка буде дорівнювати 20% від кількості населення. У переведенні на цифри - це 8,5 млн доз. Вся додаткова інформація буде оприлюднена після засідання правління COVAX



Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.



За його словами, країна працює з механізмом COVAX, який забезпечить постачання в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпекою та ефективністю.