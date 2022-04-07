COVAX забезпечить Україні 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу
10:39 12 листопада Київ, Україна
Україна гарантовано отримає кількість доз вакцини від ковіду, яка буде дорівнювати 20% від кількості населення. У переведенні на цифри - це 8,5 млн доз. Вся додаткова інформація буде оприлюднена після засідання правління COVAX
.
Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, країна працює з механізмом COVAX, який забезпечить постачання в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпекою та ефективністю.
"Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення. Йдеться, якщо відштовхуватися від нашої офіційної статистики, про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз. Найближче засідання правління COVAX відбудеться 19 листопада, тоді стане відомо про орієнтовні дати постачання, орієнтовну кількість, і орієнтовну вартість", - сказав Ляшко.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі