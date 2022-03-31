Microsoft може допомогти в розробці системи онлайн-виборів

Володимир Зеленський хоче до кінця свого президентського терміну повністю цифровізувати країну і провести наступні вибори глави держави в онлайн-форматі.
За словами Зеленського, одна з пріоритетних цілей влади і Міністерства цифрової трансформації - за два з половиною роки перевести всі державні послуги в онлайн і диджиталізувати основні державні процеси.
На думку Зеленського, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена українцями спільно з фахівцями однієї з провідних світових компаній, то "такій технології люди будуть довіряти більше".
"Ми дійсно оцифровуємо країну. Ми дійсно хочемо, щоб для людей держава була дуже комфортним сервісом. Ми перші зробили цифровий паспорт. Також зробили цифрові водійські права. У нас були проблеми з реєстрацією бізнесу, довгі черги, а сьогодні вже за 15-30 хвилин можна зареєструвати свій бізнес. Я вважаю, що це велика перемога", - розповів Зеленський президенту Microsoft.
В Офісі Президента вважають, що "Бред Сміт позитивно оцінив кроки української влади в напрямі диджиталізації послуг".
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