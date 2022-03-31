Microsoft може допомогти в розробці системи онлайн-виборів

08:59 06 листопада Київ, Україна

Володимир Зеленський хоче до кінця свого президентського терміну повністю цифровізувати країну і провести наступні вибори глави держави в онлайн-форматі.

За словами Зеленського, одна з пріоритетних цілей влади і Міністерства цифрової трансформації - за два з половиною роки перевести всі державні послуги в онлайн і диджиталізувати основні державні процеси.

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту компанії Microsoft Бреду Сміту спільну розробку системи для проведення виборів в країні в електронному форматі. "Ми хочемо вийти на те, щоб усі послуги до кінця моєї каденції, протягом наступних трьох років були оцифровані, і щоб ми дійшли до моєї великої мрії - щоб вибори в Україні також були трансформовані в інтернет-формат", - відзначив глава держави.

На думку Зеленського, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена українцями спільно з фахівцями однієї з провідних світових компаній, то "такій технології люди будуть довіряти більше".



"Ми дійсно оцифровуємо країну. Ми дійсно хочемо, щоб для людей держава була дуже комфортним сервісом. Ми перші зробили цифровий паспорт. Також зробили цифрові водійські права. У нас були проблеми з реєстрацією бізнесу, довгі черги, а сьогодні вже за 15-30 хвилин можна зареєструвати свій бізнес. Я вважаю, що це велика перемога", - розповів Зеленський президенту Microsoft.



В Офісі Президента вважають, що "Бред Сміт позитивно оцінив кроки української влади в напрямі диджиталізації послуг".