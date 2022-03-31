Microsoft може допомогти в розробці системи онлайн-виборів

08:59 06 листопада Київ, Україна

Володимир Зеленський хоче до кінця свого президентського терміну повністю цифровізувати країну і провести наступні вибори глави держави в онлайн-форматі.
 
За словами Зеленського, одна з пріоритетних цілей влади і Міністерства цифрової трансформації - за два з половиною роки перевести всі державні послуги в онлайн і диджиталізувати основні державні процеси.
Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту компанії Microsoft Бреду Сміту спільну розробку системи для проведення виборів в країні в електронному форматі. "Ми хочемо вийти на те, щоб усі послуги до кінця моєї каденції, протягом наступних трьох років були оцифровані, і щоб ми дійшли до моєї великої мрії - щоб вибори в Україні також були трансформовані в інтернет-формат", - відзначив глава держави.
На думку Зеленського, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена українцями спільно з фахівцями однієї з провідних світових компаній, то "такій технології люди будуть довіряти більше".
 
фото: президент компании Microsoft Брэд Смит
 

"Ми дійсно оцифровуємо країну. Ми дійсно хочемо, щоб для людей держава була дуже комфортним сервісом. Ми перші зробили цифровий паспорт. Також зробили цифрові водійські права. У нас були проблеми з реєстрацією бізнесу, довгі черги, а сьогодні вже за 15-30 хвилин можна зареєструвати свій бізнес. Я вважаю, що це велика перемога", - розповів Зеленський президенту Microsoft.

В Офісі Президента вважають, що "Бред Сміт позитивно оцінив кроки української влади в напрямі диджиталізації послуг".