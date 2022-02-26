Microsoft і Україна - партнери. Україна відкрита для розробки та впровадження диджитал-новацій і IТ-проєктів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором представництва компанії Microsoft в Україні Яном Петером де Йонгом.
Глава держави подякував компанії за надання пріоритету Україні в проєкті розвитку центрів обробки даних і підтримку цифрових ініціатив, які реалізуються в державі.
У цьому контексті Володимир Зеленський також наголосив на важливості Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством цифрової трансформації і компанією Microsoft, який був підписаний в рамках президентського проєкту «Держава в смартфоні» 2 жовтня.
«Ми вдячні компанії Microsoft не тільки за підписання цього важливого Меморандуму, а й за те, що компанія звертає свою важливу увагу на Україну. Бачить, що для України диджиталізація - це не тільки слова. Це і розвиток економіки, і боротьба з корупцією», - підкреслив Володимир Зеленський.
За словами президента, Україна відкрита для розробки і впровадження диджитал-новацій і IТ-проєктів таких компаній, як Microsoft.
«Ми відкриті. Ми не є якоюсь бюрократичною машиною. Ми хочемо, щоб нас бачили саме таким стартапом серед країн світу, який максимально відійшов від бюрократії», - сказав глава держави.
Генеральний директор представництва Microsoft в Україні зазначив, що його компанія прагне досягти спільного результату з Україною.
«Застосувати всі наші сили і всі наші можливості, щоб ті проєкти, які були сьогодні представлені, реалізувалися дуже швидко», - зазначив Ян Петер де Йонг.
Він зазначив, що компанія Microsoft готова надавати допомогу в розвитку технологій в Україні.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив подяку компанії Microsoft за готовність бути партнером України. За його словами, конкретні кроки щодо співпраці будуть викладені в плані дій щодо імплементації підписаного Меморандуму.
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що співпраця України з Microsoft буде сприяти розвитку бренду нашої країни та її визнанню в світі. Зокрема, Меморандум передбачає навчання 113 тис. студентів роботі з хмарними сервісами Microsoft Azure.
«Відсьогодні ми вже розглядаємо перехід додатку «Дія 2.0» на цю систему. Також ми активно працюємо над тим, щоб зберігати важливі дані в Україні, а не за її межами», - зазначив віцепрем'єр-міністр.
Він також додав, що впровадження і використання нових програм і сервісів, зокрема, сприятиме економії бюджетних коштів.
«Адже коли ми аналізуємо всі закупівлі, ми бачимо, скільки грошей неефективно витрачається. Ми можемо консолідувати ці закупівлі і використовувати сервіси Microsoft, економити, отримувати точно класний сервіс і ще залучати компанії», - резюмував Михайло Федоров.
Глава держави подякував компанії за надання пріоритету Україні в проєкті розвитку центрів обробки даних і підтримку цифрових ініціатив, які реалізуються в державі.
У цьому контексті Володимир Зеленський також наголосив на важливості Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством цифрової трансформації і компанією Microsoft, який був підписаний в рамках президентського проєкту «Держава в смартфоні» 2 жовтня.
«Ми вдячні компанії Microsoft не тільки за підписання цього важливого Меморандуму, а й за те, що компанія звертає свою важливу увагу на Україну. Бачить, що для України диджиталізація - це не тільки слова. Це і розвиток економіки, і боротьба з корупцією», - підкреслив Володимир Зеленський.
За словами президента, Україна відкрита для розробки і впровадження диджитал-новацій і IТ-проєктів таких компаній, як Microsoft.
«Ми відкриті. Ми не є якоюсь бюрократичною машиною. Ми хочемо, щоб нас бачили саме таким стартапом серед країн світу, який максимально відійшов від бюрократії», - сказав глава держави.
Генеральний директор представництва Microsoft в Україні зазначив, що його компанія прагне досягти спільного результату з Україною.
«Застосувати всі наші сили і всі наші можливості, щоб ті проєкти, які були сьогодні представлені, реалізувалися дуже швидко», - зазначив Ян Петер де Йонг.
Він зазначив, що компанія Microsoft готова надавати допомогу в розвитку технологій в Україні.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив подяку компанії Microsoft за готовність бути партнером України. За його словами, конкретні кроки щодо співпраці будуть викладені в плані дій щодо імплементації підписаного Меморандуму.
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що співпраця України з Microsoft буде сприяти розвитку бренду нашої країни та її визнанню в світі. Зокрема, Меморандум передбачає навчання 113 тис. студентів роботі з хмарними сервісами Microsoft Azure.
«Відсьогодні ми вже розглядаємо перехід додатку «Дія 2.0» на цю систему. Також ми активно працюємо над тим, щоб зберігати важливі дані в Україні, а не за її межами», - зазначив віцепрем'єр-міністр.
Він також додав, що впровадження і використання нових програм і сервісів, зокрема, сприятиме економії бюджетних коштів.
«Адже коли ми аналізуємо всі закупівлі, ми бачимо, скільки грошей неефективно витрачається. Ми можемо консолідувати ці закупівлі і використовувати сервіси Microsoft, економити, отримувати точно класний сервіс і ще залучати компанії», - резюмував Михайло Федоров.
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