ГСЧС: В Україні зберігається високий рівень пожежонебезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попередила про небезпеку жителів країни. Згідно з отриманою інформацією, в дев'яти регіонах країни продолжвет зберігати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ГСЧС просить відповідально поставитися до ситуації, дотримуватися правил безпеки.
Як повідомляється, в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що в цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.
Нагадаємо, сьогодні дощі очікуються тільки в Закарпатській області, на решті території України буде спостерігатися суха погода.
За даними українського Гідрометцентру погода в Україні стане тепліше вже з 24 липня, а до кінця тижня на більшість територій повернеться спека до +30 градусів і вище.
Як повідомляється, в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що в цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.
Нагадаємо, сьогодні дощі очікуються тільки в Закарпатській області, на решті території України буде спостерігатися суха погода.
За даними українського Гідрометцентру погода в Україні стане тепліше вже з 24 липня, а до кінця тижня на більшість територій повернеться спека до +30 градусів і вище.
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