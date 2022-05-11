Грозев про білоруську опозицію і її зв'язок з ФСБ

11:43 07 серпня Київ, Україна

Серед яскравих представників білоруської опозиції, які нібито гнані на батьківщині і ховаються тепер в Україні, є агенти ФСБ.



Про це заявив розслідувач Христо Грозев.



Коментуючи загибель глави громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова, на питання, чи можуть серед білоруської діаспори бути агенти ФСБ, Грозев відповів: Про це заявив розслідувач Bellingcat Коментуючи загибель глави громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова, на питання, чи можуть серед білоруської діаспори бути агенти ФСБ, Грозев відповів:

"Це так. Ми не пов'язані з цим вбивством, з цією смертю (Шишова - ред.), тому що ми не знали, що воно відбудеться. Ми йшли слідами людей, яких ми знаємо з деяких інших проєктів, які пов'язані з ФСБ, які були впроваджені в білоруську опозицію. Деякі з них знаходяться в Києві. Оскільки таких людей ми бачили в інших ролях. Одні і ті ж люди, які з'являються в кримінальних групах, потім з'являлися як експерти по телебаченню, потім з'являлися в Білорусі як члени одних з найбільш активних опозиційних угруповань. Потім з'являються в Києві серед емігрантів з Білорусі. Ми почали перевіряти, що стоїть за цим - в той же момент ми дізналися про смерть Шишова. Тому ми перевіряємо зараз перетин, можливо, цих людей, які мають зв'язки з ФСБ".

За словами розслідувача Bellingcat, він точно знає, що "ці люди мають зв'язок з ФСБ, що вони були в Білорусі під час протестів, і що вони зараз знаходяться в Києві".



"Ми зараз їх намагаємося знайти. Я зараз не можу сказати остаточно, це вимагає ще кілька тижнів розслідування. Ми намагаємося перевірити зв'язок між цими людьми і організацією, якою керував Шишов", - заявив Грозев.



Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.