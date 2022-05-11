Грозев про білоруську опозицію і її зв'язок з ФСБ

Серед яскравих представників білоруської опозиції, які нібито гнані на батьківщині і ховаються тепер в Україні, є агенти ФСБ.
Про це заявив розслідувач Bellingcat Христо Грозев.
Коментуючи загибель глави громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова, на питання, чи можуть серед білоруської діаспори бути агенти ФСБ, Грозев відповів:
За словами розслідувача Bellingcat, він точно знає, що "ці люди мають зв'язок з ФСБ, що вони були в Білорусі під час протестів, і що вони зараз знаходяться в Києві".
"Ми зараз їх намагаємося знайти. Я зараз не можу сказати остаточно, це вимагає ще кілька тижнів розслідування. Ми намагаємося перевірити зв'язок між цими людьми і організацією, якою керував Шишов", - заявив Грозев.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
"Ми зараз їх намагаємося знайти. Я зараз не можу сказати остаточно, це вимагає ще кілька тижнів розслідування. Ми намагаємося перевірити зв'язок між цими людьми і організацією, якою керував Шишов", - заявив Грозев.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
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