"Пляшка з Новачком" - підтверджено наявність отрути на пляшці з водою, яку пив Навальний

11:09 17 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 17 вересня Instagram опозиціонера повідомив, що німецька лабораторія виявила сліди отруйної речовини Новачок на пляшці з водою з номера томського готелю, де жив Олексій Навальний.



"Так звана пляшка з Новачком, ну, а точніше, звичайна пластикова пляшка з-під води, на якій потім в німецькій лабораторії виявили сліди бойової отруйної речовини. Це пляшка з номера в томському готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група", - йдеться в повідомленні.



Пляшку вилучили члени команди Навального після повідомлення про те, що опозиціонеру стало погано під час польоту.



"Майже відразу співробітники ФБК, які залишилися в Томську, дізналися про те, що трапилося. В цей момент була зроблена єдино можлива річ. Вони викликали адвоката, піднялися в номер, з якого тільки що виїхав Навальний, і почали фіксувати, описувати та упаковувати все, що там знайшли. В тому числі й пляшки з-під готельної води", - йдеться в повідомленні.



"Через два тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди Новачка. А потім ще три лабораторії, які брали аналізи в Олексія, підтвердили, що Навальний був отруєний саме ним. Тепер ми розуміємо: це було зроблено до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт", - заявляють в ФБК.