Atlantic Council: Кремль намагається "провернути" з Україною маневр за грузинським сценарієм

Політика Кремля щодо України і характер провокацій і фейкової інформації з боку російських ЗМІ дуже нагадують грузинський сценарій 2008 року.
Таку думку висловили експерти Atlantic Council.
На думку директора Євразійського центру Atlantic Council Джона Хербста, поширення російськими ЗМІ фейків про нібито обстріли з боку ЗСУ і підготовку Києвом наступу може бути саме показником наступу, що готується з боку РФ.
Також це може бути прагненням залякати президента України Володимира Зеленського і перевіркою на рішучість нової адміністрації США.
Він упевнений, що все це зменшує шанси на удар Москви. Натомість, каже він, безглузда реакція Берліна і Парижа, які закликають і Росію, і Україну уникати провокаційних кроків, робить протилежне.
Старший науковий співробітник Атлантичної ради Андерс Ослунд нагадує, що Росія неодноразово зосереджувала свої військові сили навколо України за останні сім років.
На його переконання, президенту США необхідно відправити чітке повідомлення Путіну з вимогою припинити агресію проти України.
Директорка центру Нова Європа Олена Гетьманчук також висловлює думку, що російське військове нарощування поблизу українського кордону є нагадуванням про те, що війна в Україні не є "замороженим конфліктом". Навпаки, війна Росії проти України знаходиться в активній фазі.
Старший науковий співробітник Атлантичної ради Брайан Вітмор вважає, що нарощування російських військових сил загрожує не лише Україні, а й членам НАТО, Латвії, Литві та Польщі.
Професор Національного університету Києво-Могилянської академії Тарас Кузьо сумнівається, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки це призведе до тривалої війни і повного руйнування відносин Росії із Заходом.
Директорка центру Нова Європа Олена Гетьманчук також висловлює думку, що російське військове нарощування поблизу українського кордону є нагадуванням про те, що війна в Україні не є "замороженим конфліктом". Навпаки, війна Росії проти України знаходиться в активній фазі.
Старший науковий співробітник Атлантичної ради Брайан Вітмор вважає, що нарощування російських військових сил загрожує не лише Україні, а й членам НАТО, Латвії, Литві та Польщі.
Професор Національного університету Києво-Могилянської академії Тарас Кузьо сумнівається, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки це призведе до тривалої війни і повного руйнування відносин Росії із Заходом.
За його словами, Росія прагне провокувати Україну так само. За грузинським сценарієм, Кремль роздав сотні тисяч російських паспортів українським громадянам, які проживають на окупованій східній Україні. Також російські ЗМІ активно звинувачують Україну в підготовці наступу.
Крім того, Україна значно більша за Грузію. Звичайне вторгнення і окупація вимагатиме половини всіх збройних сил РФ.
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