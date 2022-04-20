USS Donald Cook в рамках місії НАТО патрулює Чорне море

Відповідно до програми надання допомоги союзникам і партнерам НАТО, акваторію Чорного почав патрулювати ракетний есмінець типу "Арлі Берк" USS Donald Cook.
Про це повідомляє Шостий флот США.
"USS Donald Cook DDG 75 почав свій перехід через протоки в Чорне море, ознаменувавши сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США буде перебувати в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води для надання підтримки союзникам і партнерам по НАТО.
USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані ракети. Головною зброєю "Кука" є крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди.
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