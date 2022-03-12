9 порушень режиму тиші - зведення з Донбасу

Пресслужба штабу операції Об'єднаних сил опублікувала звітне зведення за минулу добу. Згідно з даними, російська сторона 9 разів порушувала домовленості про тишу - обстріл проводився з мінометів і гранатометів. Також представники ООС заявили про знищення ворожого безпілотника. Доба пройшла без втрат особового складу.

Вогонь із заборонених 82-мм мінометів, а також гранатометів і стрілецької зброї російські окупанти відкривали біля Луганського.

Тричі ворог обстрілював позиції ЗСУ поблизу Водяного на Приазов'ї, застосовуючи різні види гранатометів, кулемети і стрілецьку зброю. Вогневу активність збройні формування російських окупантів також проявили в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Новотошківське і Причепилівка. Крім того, своєчасним застосуванням засобів РЕБ українські захисники знешкодили ворожий БПЛА типу "Орлан-3М", що перетнув лінію розмежування на півночі Луганської області.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил за минулу добу не було. Інформація про порушення збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню передана представникам ОБСЄ.

Вранці 13 червня на Донбасі зберігається тиша.