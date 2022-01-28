9 травня Росія двічі порушила режим перемир'я

13:00 10 травень Київ, Україна

За минулу добу, 9 травня, російські окупаційні війська провели один обстріл поблизу Авдіївки і ще один поблизу н.п. Троїцьке з заборонених мінометів 120-го калібру. Під час обстрілу жоден український боєць не постраждав.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.



Крім того, українська сторона Спільного центру с контролю та координації (СЦКК) повідомляє про порушення з боку російських найманців під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей, де відбулося глушіння GPS сигналу поблизу н.п. Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий промінь.



У н.п. Залізне і Калинове спостерігачі Місії через глушіння сигналу не змогли підняти в повітря БПЛА.