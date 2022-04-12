75-річчя ЮНЕСКО: Зеленський ініціював міжнародний флешмоб

Володимир Зеленський привітав ЮНЕСКО з річницею, відзначивши - Україна високо цінує і підтримує важливу місію організації.
До знаменної дати, 75 років з моменту заснування організації ЮНЕСКО, президент України записав відеопривітання-флешмоб.
Українське відеопривітання демонструє всі об'єкти матеріальної і нематеріальної спадщини України зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До переліку української матеріальної спадщини включено Софійський собор, Києво-Печерську лавру, Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації (Чернівці), ансамбль історичного центру Львова та ансамбль собору Св. Юра, геодезичну Дугу Струве, дерев'яні церкви Карпатського регіону в Україні та Польщі, древнє місто Херсонес Таврійський і його хору, букові праліси і праліси Карпат. До нематеріальної спадщини віднесені: традиція косовської мальованої кераміки, козацькі пісні Дніпропетровщини, петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості.
Українське відеопривітання демонструє всі об'єкти матеріальної і нематеріальної спадщини України зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До переліку української матеріальної спадщини включено Софійський собор, Києво-Печерську лавру, Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації (Чернівці), ансамбль історичного центру Львова та ансамбль собору Св. Юра, геодезичну Дугу Струве, дерев'яні церкви Карпатського регіону в Україні та Польщі, древнє місто Херсонес Таврійський і його хору, букові праліси і праліси Карпат. До нематеріальної спадщини віднесені: традиція косовської мальованої кераміки, козацькі пісні Дніпропетровщини, петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості.
Президент закликав усі країни-учасниці ЮНЕСКО взяти участь у флешмобі. Флешмоб-привітання було ініційовано за участю Національної комісії у справах ЮНЕСКО в Україні.
ЮНЕСКО - спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй в галузі освіти, науки і культури. Статут ЮНЕСКО був підписаний 16 листопада 1945 року. Україна приєдналася до організації в 1954-му і відтоді активно бере участь в її діяльності.
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