75-річчя ЮНЕСКО: Зеленський ініціював міжнародний флешмоб

11:19 17 листопада Київ, Україна

Володимир Зеленський привітав ЮНЕСКО з річницею, відзначивши - Україна високо цінує і підтримує важливу місію організації.





Українське відеопривітання демонструє всі об'єкти матеріальної і нематеріальної спадщини України зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До переліку української матеріальної спадщини включено Софійський собор, Києво-Печерську лавру, Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації (Чернівці), ансамбль історичного центру Львова та ансамбль собору Св. Юра, геодезичну Дугу Струве, дерев'яні церкви Карпатського регіону в Україні та Польщі, древнє місто Херсонес Таврійський і його хору, букові праліси і праліси Карпат. До нематеріальної спадщини віднесені: традиція косовської мальованої кераміки, козацькі пісні Дніпропетровщини, петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості. До знаменної дати, 75 років з моменту заснування організації ЮНЕСКО, президент України записав відеопривітання- флешмоб Українське відеопривітання демонструє всі об'єкти матеріальної і нематеріальної спадщини України зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До переліку української матеріальної спадщини включено Софійський собор, Києво-Печерську лавру, Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації (Чернівці), ансамбль історичного центру Львова та ансамбль собору Св. Юра, геодезичну Дугу Струве, дерев'яні церкви Карпатського регіону в Україні та Польщі, древнє місто Херсонес Таврійський і його хору, букові праліси і праліси Карпат. До нематеріальної спадщини віднесені: традиція косовської мальованої кераміки, козацькі пісні Дніпропетровщини, петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості.

«Ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів зі Статуту ЮНЕСКО. Ми зазнали величезних втрат у тій війні. І зараз захищаємо нашу свободу. Ми високо цінуємо і підтримуємо важливу місію ЮНЕСКО. ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини, щоб ми могли передати її наступним поколінням. Україна пишається об'єктами і місцями, що увійшли до переліку Всесвітньої спадщини», - підкреслив президент.

Президент закликав усі країни-учасниці ЮНЕСКО взяти участь у флешмобі. Флешмоб-привітання було ініційовано за участю Національної комісії у справах ЮНЕСКО в Україні.



ЮНЕСКО - спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй в галузі освіти, науки і культури. Статут ЮНЕСКО був підписаний 16 листопада 1945 року. Україна приєдналася до організації в 1954-му і відтоді активно бере участь в її діяльності.