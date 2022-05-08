63 країни ООН підтримали проєкт посиленої резолюції по Криму

19:43 07 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 7 грудня, відбулося засідання Генасамблеї ООН, в ході якого пройшло голосування за запропонований Україною проєкт посиленої резолюції про проблему мілітаризації Криму і акваторій Азовського і Чорного морів.



Так, за резолюцію A/75/L.38/Rev.1 проголосувало 63 країни, проти - 17 держав, і ще 62 держави утрималися.



"Проти" голосували Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Іран, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.



Із закликом проти резолюції до голосування виступили лише дві держави - Росія і Сирія.



Підтримали ж українську резолюцію, зокрема, Австрія, Австралія, Бельгія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Італія, Ізраїль, Північна Македонія, Польща, Сінгапур, Швеція, Швейцарія, Туреччина, США, Великобританія і багато інших держав.



Нагадаємо, 18 листопада посилений проєкт резолюції про права людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування в третьому комітеті Генасамблеї ООН.



Документ підготовлений на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовано численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях.



Ключовими елементами оновленого проєкту резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема, в рамках міжнародних платформ, для тиску на РФ з метою примусу її до виконання міжнародних зобов'язань як держави-окупанта.