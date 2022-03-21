61,55 млн грн для дослідження онкозахворювань підуть на дороги

Кабінет Міністрів передав 61,55 млн грн, передбачених у 2020 році МОЗ за програмою щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, Укравтодору для поліпшення стану доріг загального значення у Львівській області.

Відзначається, що в цілому за цією бюджетною програмою перерозподілили 104,752 млн грн.

Зокрема, 20 млн грн передали Міносвіти для реставрації головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, 7200000 грн - Міносвіти на створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі НАУ, 6 млн грн - Міносвіти на реставрацію староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі Києва.

Ще 10 млн грн передали Міненерго на реалізацію державного інвестиційного проєкту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей". Кабмін також затвердив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору.

Так, з 70 млн гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 млн піде на поліпшення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн - також на розвиток доріг у Львівській області.