5 років за заперечення суверенітету: новий законопроект України

Ініціатори нового законопроекту пропонують карати людей, які посміють публічно заявити про відсутність у України суверенітет. Документ вже відправлений на попередній розгляд.
У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 3956 «Про внесення змін до статті 110 Кримінального кодексу України».
Законопроектом пропонується деталізувати формулювання статті 110 Кримінального кодексу України, доповнивши склад злочину наступними словами:
Відзначимо, що частина 1 статті 110 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
Законопроект був зареєстрований у парламенті 4 серпня і вже переданий на розгляд.
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