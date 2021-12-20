5 років за заперечення суверенітету: новий законопроект України

Ініціатори нового законопроекту пропонують карати людей, які посміють публічно заявити про відсутність у України суверенітет. Документ вже відправлений на попередній розгляд.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 3956 «Про внесення змін до статті 110 Кримінального кодексу України».

«Законопроект спрямований на усунення потенційних розбіжностей у правозастосовчій практиці судовими та правоохоронними органами щодо застосування положень Кримінального кодексу України, спрямованих на захист територіальної цілісності і суверенітету України», - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроектом пропонується деталізувати формулювання статті 110 Кримінального кодексу України, доповнивши склад злочину наступними словами:

«Публічні заяви про приналежність території України або частини території України іноземній державі, а також публічне заперечення суверенітету України».

Відзначимо, що частина 1 статті 110 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

Законопроект був зареєстрований у парламенті 4 серпня і вже переданий на розгляд.