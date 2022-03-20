50 країн приєдналися до договору про заборону ядерної зброї

16:47 26 жовтня Київ, Україна

Останньою, 50-ою країною, яка ратифікувала міжнародний договір про заборону ядерної зброї, став Гондурас.

Таким чином 22 січня 2021 року документ набуде чинності. П'ять ядерних держав - США, Росія, Китай, Великобританія і Франція - договір не підписували.

"Набрання цим Договором законної сили стане кульмінацією всесвітнього руху, покликаного привернути увагу до катастрофічних гуманітарних наслідків використання ядерної зброї", - заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Він також додав, що це історична подія "відображає конструктивну прихильність ліквідації ядерної зброї, що є найголовнішим пріоритетом ООН в галузі роззброєння".





Нагадаємо, договір про заборону ядерної зброї, який забороняє використання, розробку, виробництво, випробування, розміщення, накопичення запасів і загрозу застосування такої зброї, був схвалений Генеральною асамблеєю ООН в липні 2017 року за згодою 122 країн.