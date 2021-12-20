4 млрд чоловік на землі користуються соцмережами

08:25 23 липень Київ, Україна

Як повідомляє We Are Social і Hootsuite, соціальні мережі поширилися по всьому світу. Більше половини населення планети в різних її куточках зареєстровані в соціальних мережах.

Наводяться дані про те, що соцмережі використовує 51% жителів планети. Станом на липень 2020 року їхня аудиторія досягла 3,96 мільярда чоловік.

Лише за останній рік аудиторія соцмереж збільшилася на 10,5% . За день реєструється по мільйону нових користувачів, що приблизно дорівнює одному новому . За день реєструється по мільйону нових користувачів, що приблизно дорівнює одному новому аккаунту раз в 12 секунд.

Дані GlobalWebIndex за перший квартал цього року свідчать про те, що в середньому на одного користувача мережі доводиться 8,8 акаунтів на різних платформах.

Також наголошується, що за рік кількість користувачів мережі Інтернет зросла на 8,2% (тобто . на 346 мільйонів чоловік), число нових користувачів мобільних телефонів зросла на 2,4% (або на 121 мільйон осіб).

Гендерні показники аудиторії сильно відрізняються в залежності від регіону світу . У Північній Америці жінки становлять 55% від усіх користувачів соціальних мереж, в той час як цей показник в Південній Азії знаходиться всього лише на позначці в 25%.

В місяць, що передував опитуванню, 99% всіх користувачів Інтернету використовували соцмережі або месенджери, в середньому на них витрачалося 2 години і 22 хвилини.

Готуються до апокаліпсису: GitHub сховав у вічній мерзлоті 21 ТБ даних.

Відзначається, що 40% аудиторії використовують соціальні мережі в робочих цілях.

Найпопулярнішою платформою залишається Facebook з 2,6 млрд користувачів в місяць, друге і третє місця ділять YouTube з WhatsApp (2 млрд).

