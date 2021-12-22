495,5 тис грн за платні камери: Мін'юст продовжує торгівлю людськими умовами

Нові платні камери в українських СІЗО тепер більше нагадують хостели. Деякі з них можна навіть назвати люксовими. Не дивно, що охочих чекати своєї долі в таких "апартаментах", зростає. Тільки ось дозволити собі людські умови в стані далеко не кожен.
Мін'юст хвалиться доходами, але досягнення це вельми сумнівне. Відомство продовжує тримати основну масу укладених в жахливих умовах. І якщо раніше це було наслідком байдужості, недбалого ставлення до виконання своїх обов'язків чиновниками і співробітниками, то тепер стає відмінним мотиватором для отримання вигоди.
У Міністерстві юстиції оприлюднили дані про реалізацію експериментального проекту по введенню платних камер в слідчих ізоляторах.
Про це міністерство поінформувало в соцмережі Facebook.
Згідно з даними, найбільшу суму сплатили за платні камери в Київському СІЗО - 332 000 гривен.
Нагадаємо, раніше Мін'юст анонсував великий розпродаж в'язниць, яка почнеться з виставлення на продаж держустанови "Ірпінський виправний центр".
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