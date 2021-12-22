495,5 тис грн за платні камери: Мін'юст продовжує торгівлю людськими умовами

09:00 13 серпень Київ, Україна

Нові платні камери в українських СІЗО тепер більше нагадують хостели. Деякі з них можна навіть назвати люксовими. Не дивно, що охочих чекати своєї долі в таких "апартаментах", зростає . Тільки ось дозволити собі людські умови в стані далеко не кожен.



Мін'юст хвалиться доходами, але досягнення це вельми сумнівне . Відомство продовжує тримати основну масу укладених в жахливих умовах. І якщо раніше це було наслідком байдужості, недбалого ставлення до виконання своїх обов'язків чиновниками і співробітниками, то тепер стає відмінним мотиватором для отримання вигоди.

У Міністерстві юстиції оприлюднили дані про реалізацію експериментального проекту по введенню платних камер в слідчих ізоляторах.



Про це міністерство поінформувало в соцмережі Facebook.



"Станом на 11 серпня за користування платними камерами в слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тис . гривень. Новою послугою скористалися вже в 17 СІЗО ", - інформує Мін'юст.